Лучшая замена iPhone Duo на Android: сравнение моделей Samsung, Google и Motorola (фото)

Apple iPhone Duo установил высокие стандарты для складных смартфонов, поэтому выбор альтернативы на базе Android может оказаться непростой задачей.

Обозреватель гаджетов Джон Веласко решил сравнить iPhone Duo с Samsung Galaxy Z Fold 8, Google Pixel 11 Pro Fold, Motorola Razr Fold и Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, чтобы определить лучший складной смартфон на Android. Своими выводами он поделился в статье для Tom's Guide.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: Tom's Guide

Galaxy Z Fold 8 считается основным конкурентом iPhone Duo, однако стоит немного дешевле. Хотя тесты указывают на преимущество Apple в области фотографии и яркости дисплея, Samsung, в свою очередь, может предложить более широкие возможности ИИ благодаря Google Gemini, а также превосходную многозадачность.

Фирменная технология Samsung DeX обеспечивает полноценную рабочую среду на уровне настольного компьютера при подключении к внешнему дисплею. В свою очередь, iPhone Duo лишь зеркально отображает свой экран, что ограничивает его практическую полезность в качестве рабочей станции.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: Tom's Guide

Galaxy Z Fold 8 Ultra имеет более классический складной корпус и может похвастаться тройной камерой. Благодаря специальному 10-мегапиксельному телеобъективу с 3-кратным оптическим зумом он обеспечивает значительно более четкие снимки с большого расстояния, чем iPhone Duo или стандартный Galaxy Z Fold 8.

Другие преимущества Galaxy Z Fold 8 Ultra включают превосходную производительность процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и графического процессора, рекордную яркость дисплея, а также энергоэффективность, благодаря которой аккумулятор емкостью 5000 мАч служит на удивление долго.

Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Pixel 11 Pro Fold явно уступает конкурентам по большинству характеристик, однако в целом это неплохой смартфон. Веласко считает его хорошим выбором для пользователей, которые ценят набор эксклюзивных функций программного обеспечения Pixel.

Среди преимуществ Pixel 11 Pro Fold эксперт также отметил инструмент Rambler для преобразования речи в текст, функциональный режим рабочего стола Pixel при подключении к внешнему монитору, 10,8-мегапиксельную телеобъективную камеру с 5-кратным оптическим зумом и возможность использовать смартфон в качестве телесуфлера во время съемки себя в режиме Creator Mode.

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Использование стандартной версии Android 17 означает, что Pixel 11 Pro Fold предлагает более широкие возможности работы с искусственным интеллектом. Кроме того, смартфоны Google часто первыми получают обновления программного обеспечения.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold Фото: Tom's Guide

Motorola Razr Fold отличается превосходным соотношением цены и качества, при этом предлагая 512 ГБ встроенной памяти, что почти вдвое больше, чем предлагают конкуренты в своих базовых моделях. Он также может похвастаться самой длительной автономной работой благодаря аккумулятору емкостью 6000 мАч.

У Razr Fold есть свои недостатки, например процессор Snapdragon 8 Gen 5. В то же время он оснащен инструментами повышения производительности Moto AI и Smart Connect, который обеспечивает полноценную рабочую среду при подключении к внешнему монитору.

Веласко также отметил, что улучшения на основе искусственного интеллекта настолько эффективно повышают резкость снимков, сделанных с помощью 3-кратного телеобъектив, что они часто превосходят фотографии, снятые с помощью 5-кратного оптического объектива Pixel 11 Pro Fold.

Вердикт

Опробовав самые популярные складные смартфоны на Android, Веласко пришел к выводу, что Motorola Razr Fold станет самой выгодной покупкой в 2026 году. Этот смартфон выгодно отличается длительным временем автономной работы, прочной конструкцией, превосходной обработкой фотографий и более низкой ценой по сравнению с конкурентами.

Напомним, что будущая модель Motorola Razr Flex 27 прошла тест на производительность.

Фокус также писал о лучших смартфонах с большими дисплеями в 2026 году.