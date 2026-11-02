Найкращий смартфон до 10 000 грн: експерти порадили надійну модель Samsung (фото)

Samsung Galaxy A17 5G є ідеальним варіантом для користувачів, які шукають простий та якісний телефон з базовим функціоналом, який прослужить довго.

Galaxy A17 5G працює на Android 16 та включає майже всі функції Samsung, окрім Galaxy AI. Завдяки чудовому співвідношенню характеристик та ціни він став найкращим смартфоном вартістю до 200 доларів за версією CNET.

Samsung Galaxy A17 5G Фото: cnet.com

В Україні ціна Galaxy A17 5G стартує від 8 699 грн. За ці гроші він пропонує всі необхідні базові функції, 6.7-дюймовий дисплей з піковою яскравістю до 1100 ніт та відносно непогані камери. Важливою перевагою даної моделі також є підтримка оновлень впродовж шести років, що є рідкістю для цього сегмента.

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Водночас варто враховувати, що Galaxy A17 5G легко перевантажується при одночасному використанні кількох програм, як от відтворення музики GPS-відстеження. Повільніше обладнання та обмежений обсяг пам’ять даються взнаки коли потрібно щось окрім дзвінків та текстових повідомлень.

Видео дня

Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

Переваги Samsung Galaxy A17 5G:

великий та яскравий екран:

гарні фото за свою ціну;

шість років оновлень Android та патчів безпеки.

Недоліки Samsung Galaxy A17 5G:

помітно млявий;

не призначений для багатозадачності.

Нагадаємо, Vivo офіційно анонсувала бюджетний смартфон Y32 5G з акумулятором ємністю 8000 мАг.

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