Лучший смартфон до 10 000 грн: эксперты посоветовали надежную модель Samsung (фото)

Samsung Galaxy A17 5G является идеальным вариантом для пользователей, ищущих простой и качественный телефон с базовым функционалом, который прослужит долго.

Galaxy A17 5G работает на Android 16 и включает в себя почти все функции Samsung, кроме Galaxy AI. Благодаря отличному соотношению характеристик и цены, он стал лучшим смартфоном стоимостью до 200 долларов по версии CNET.

Samsung Galaxy A17 5G Фото: cnet.com

В Украине цена Galaxy A17 5G стартует от 8699 грн. За эти деньги он предлагает все необходимые базовые функции, 6.7-дюймовый дисплей с пиковой яркостью до 1100 нит и относительно хорошие камеры. Важным преимуществом данной модели является поддержка обновлений в течение шести лет, что является редкостью для этого сегмента.

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В то же время следует учитывать, что Galaxy A17 5G легко перегружается при одновременном использовании нескольких программ, например воспроизведения музыки GPS-отслеживания. Более медленное оборудование и ограниченный объем памяти сказываются когда требуется что-то кроме звонков и текстовых сообщений.

Видео дня

Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

Преимущества Samsung Galaxy A17 5G:

большой и яркий экран:

хорошие фото по своей цене;

шесть лет обновления Android и патчей безопасности.

Недостатки Samsung Galaxy A17 5G:

заметно вялый;

не предназначен для многозадачности.

Напомним, Vivo официально анонсировала бюджетный смартфон Y32 5G с аккумулятором емкостью 8000 мАч.

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