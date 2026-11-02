Лучший смартфон до 10 000 грн: эксперты посоветовали надежную модель Samsung (фото)
Samsung Galaxy A17 5G является идеальным вариантом для пользователей, ищущих простой и качественный телефон с базовым функционалом, который прослужит долго.
Galaxy A17 5G работает на Android 16 и включает в себя почти все функции Samsung, кроме Galaxy AI. Благодаря отличному соотношению характеристик и цены, он стал лучшим смартфоном стоимостью до 200 долларов по версии CNET.
В Украине цена Galaxy A17 5G стартует от 8699 грн. За эти деньги он предлагает все необходимые базовые функции, 6.7-дюймовый дисплей с пиковой яркостью до 1100 нит и относительно хорошие камеры. Важным преимуществом данной модели является поддержка обновлений в течение шести лет, что является редкостью для этого сегмента.
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В то же время следует учитывать, что Galaxy A17 5G легко перегружается при одновременном использовании нескольких программ, например воспроизведения музыки GPS-отслеживания. Более медленное оборудование и ограниченный объем памяти сказываются когда требуется что-то кроме звонков и текстовых сообщений.
Преимущества Samsung Galaxy A17 5G:
- большой и яркий экран:
- хорошие фото по своей цене;
- шесть лет обновления Android и патчей безопасности.
Недостатки Samsung Galaxy A17 5G:
- заметно вялый;
- не предназначен для многозадачности.
Напомним, Vivo официально анонсировала бюджетный смартфон Y32 5G с аккумулятором емкостью 8000 мАч.
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