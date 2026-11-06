Батарея 10 000 мАг та великий екран за середню ціну: розкрито новий смартфон на Android

Компанія iQOO, яка є суббрендом Vivo, схоже розробляє кілька нових смартфонів середнього класу, що доповнять існуючу лінійку iQOO Z.

Очікується, що недорогі моделі iQOO Z12x та iQOO Z12 Lite вийдуть на світовому ринку. Про це пише Gizmochina з посиланням на авторитетного інсайдера.

Повідомляється, що один зі смартфонів середнього класу iQOO дебютує в середині 2027 року. Його розміри та форм-фактор вже значною мірою визначені.

Інформатор не уточнив назву пристрою, проте експерти дійшли висновку, що йдеться про моделі серії iQOO Z12. Витік свідчить, що він отримає акумулятор ємністю понад 10 000 мАг та величезний 7-дюймовий дисплей.

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Варто зазначити, що поточне сімейство iQOO Z11 вже включає два смартфони з великими акумуляторами. Базовий iQOO Z11 має батарею на 9020 мАг, тоді як iQOO Z11S пропонує 10 000 мАг. Обидві моделі належать до середнього цінового сегмента, тож згаданий iQOO Z12, ймовірно, збереже доступну ціну.

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