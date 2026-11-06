Батарея 10 000 мАч и большой экран по средней цене: раскрыт новый смартфон на Android
Компания iQOO, являющаяся суббрендом Vivo, по всей видимости, разрабатывает несколько новых смартфонов среднего класса, которые пополнят существующую линейку iQOO Z.
Ожидается, что недорогие модели iQOO Z12x и iQOO Z12 Lite появятся на мировом рынке. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на авторитетного инсайдера.
Сообщается, что один из смартфонов среднего класса iQOO дебютирует в середине 2027 года. Его размеры и форм-фактор уже в значительной степени определены.
Информатор не уточнил название устройства, однако эксперты пришли к выводу, что речь идет о моделях серии iQOO Z12. Утечка свидетельствует о том, что он получит аккумулятор емкостью более 10 000 мАч и огромный 7-дюймовый дисплей.
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Стоит отметить, что текущая линейка iQOO Z11 уже включает два смартфона с емкими аккумуляторами. Базовая модель iQOO Z11 оснащена аккумулятором емкостью 9020 мАч, тогда как iQOO Z11S предлагает 10 000 мАч. Обе модели относятся к среднему ценовому сегменту, поэтому упомянутый iQOO Z12, вероятно, сохранит доступную цену.
Напомним, что варианты цветов и конфигурации памяти серии смартфонов Honor 700 официально представлены.
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