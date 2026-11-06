Недорогий смартфон, схожий на iPhone: розкрито ціну та параметри новинки (фото)

Компанія Oukitel анонсувала смартфон початкового рівня під назвою C18. Він вирізняється дизайном, натхненним iPhone 18 Pro.

Всі деталі про бюджетний смартфон Oukitel C18 вже розкриті на офіційному сайті бренду.

Oukitel C18 оснащений процесором Unisoc T310, графічним процесором PowerVR GE8300, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ або 128 ГБ пам'яті. Компанія також обіцяє до 12 ГБ додаткової віртуальної оперативної пам'яті та розширення сховища до 1 ТБ через microSD.

Смартфон оснащений 6,517-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1200 x 540 пікселів, співвідношенням сторін 20:9 та частотою оновлення 60 Гц. Габарити новинки становлять 163,6 x 75,9 x 9,3 мм.

Oukitel C18 Фото: Oukitel Oukitel C18 Фото: Oukitel Oukitel C18 Фото: Oukitel Oukitel C18 Фото: Oukitel

Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує зарядку потужністю 10 Вт. За даними Oukitel, він витримує до 700 годин роботи в режимі очікування, 35 годин у режимі розмови та 10 годин відтворення відео.

Видео дня

На задній панелі Oukitel C18 можна помітити прямокутний острів задньої камери з трьома круглими елементами та світлодіодним спалахом. Проте насправді смартфон має лише одну 13-мегапіксельну задню камеру з діафрагмою f/2.2 та автофокусом. Спереду є 5-мегапіксельна фронтальна камера з такою ж діафрагмою.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Oukitel C18 працює на Android 16 з інтеграцією Gemini AI. Інші характеристики пристрою включають 3,5-мм роз'єм для навушників, підтримку двох SIM-карт 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, GPS, GLONASS, BeiDou та Galileo.

Офіційна ціна Oukitel C18 — 179,99 доларів (близько 8 150 грн).

Нагадаємо, Vivo розробляє кілька нових смартфонів iQOO середнього класу з акумуляторами на 10 000 мАг.

Фокус також повідомляв, що Honor розкрила кольори та конфігурації пам'яті майбутньої серії смартфонів 700.