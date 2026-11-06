Недорогой смартфон, похожий на iPhone: раскрыто цену и параметры новинки (фото)

Компания Oukitel анонсировала смартфон начального уровня под названием C18. Он отличается дизайном, вдохновлённым iPhone 18 Pro.

Все подробности о бюджетном смартфоне Oukitel C18 уже опубликованы на официальном сайте бренда.

Oukitel C18 оснащен процессором Unisoc T310, графическим процессором PowerVR GE8300, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Компания также обещает до 12 ГБ дополнительной виртуальной оперативной памяти и расширение хранилища до 1 ТБ с помощью microSD.

Смартфон оснащен 6,517-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1200 x 540 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Гц. Габариты новинки составляют 163,6 x 75,9 x 9,3 мм.

Oukitel C18 Фото: Oukitel Oukitel C18 Фото: Oukitel Oukitel C18 Фото: Oukitel Oukitel C18 Фото: Oukitel

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. По данным Oukitel, он обеспечивает до 700 часов работы в режиме ожидания, 35 часов в режиме разговора и 10 часов воспроизведения видео.

Видео дня

На задней панели Oukitel C18 можно заметить прямоугольный блок задней камеры с тремя круглыми элементами и светодиодной вспышкой. Однако на самом деле смартфон имеет только одну 13-мегапиксельную заднюю камеру с диафрагмой f/2.2 и автофокусом. Спереди расположена 5-мегапиксельная фронтальная камера с такой же диафрагмой.

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Oukitel C18 работает на Android 16 с интеграцией Gemini AI. Другие характеристики устройства включают 3,5-мм разъем для наушников, поддержку двух SIM-карт 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, GPS, GLONASS, BeiDou и Galileo.

Официальная цена Oukitel C18 — 179,99 долларов (около 8 150 грн).

Напомним, что Vivo разрабатывает несколько новых смартфонов iQOO среднего класса с аккумуляторами емкостью 10 000 мАч.

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