Забудьте про Samsung та Pixel: експерт порадив кращий смартфон середнього класу (фото)

Redmi Note 15 Pro Plus 5G поєднує в собі чудовий дизайн, потужний акумулятор, добре захищений корпус та зручний інтерфейс, що дозволяє йому легко перевершувати конкурентів середнього класу, таких як Google Pixel 10a та Samsung Galaxy A57.

Оглядач гаджетів Ніраве Гондія вважає Redmi Note 15 Pro Plus 5G найкращим смартфоном 2026 року у своїй ціновій категорії. Ключові переваги пристрою він розкрив у статті для TechRadar.

Дизайн

Redmi Note 15 Pro Plus Фото: Скриншот

Redmi Note 15 Pro Plus 5G позиціонується як один з найміцніших смартфонів на ринку, однак відрізняється від класичних захищених моделей з індустріальним дизайном. Він має покриття із штучної шкіри або матових скловолокнистих панелей на вибір, що надає йому стильного вигляду.

Смартфон має рамку Titan Durability з 5-зірковим рейтингом захисту від падінь з висоти до 2,5 метрів на граніт. Також варто відзначити повний захист за стандартами IP68 та IP69K, включно зі стійкістю до високих температур і високого тиску.

Видео дня

Дисплей

AMOLED-панель Redmi Note 15 Pro Plus 5G є доволі потужним для моделі середнього класу. Він має діагональ 6,83 дюймів та роздільну здатність 1.5K. Завдяки підтримці Dolby Vision та HDR10+ потокові відео виглядають більш насиченими, ніж у більшості конкурентів.

Гондія відзначив частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує плавне прокручування, а також ШІМ-дімування 3840 Гц для зменшення навантаження на очі. Xiaomi також заявляє про величезну пікову яскравість у 3200 ніт, проте смартфон використовує агресивне автоматичне затемнення, яке швидко вмикається на вулиці, щоб захистити панель від перегріву.

Камери

Redmi Note 15 Pro Plus Фото: TechRadar

Основна камера Redmi Note 15 Pro Plus 5G бере на себе більшу частину навантаження, компенсуючи слабкі або відсутні додаткові камери. Це класична ситуація для середнього сегмента.

Основна камера 200 МП має діафрагму f/1.7 та оптичну стабілізацію зображення. За денного світла та за хороших умов освітлення вона використовує об'єднання пікселів 16:1 для створення 12,5-мегапіксельних фотографій з широким динамічним діапазоном та насиченими кольорами.

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Що стосується інших об’єктивів, 8-мегапіксельна надширококутній камері бракує деталізації та точності кольору основного об'єктива, з м'якою деталізацією та помітною зернистістю навіть за складного освітлення. Запис у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів/с обмежений задніми камерами, тоді як 32-мегапіксельна фронтальна камера підтримує лише 1080p.

Продуктивність

Redmi Note 15 Pro Plus 5G оснащений процесором середнього класу Snapdragon 7s Gen 4, що працює у поєднані з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті. Смартфон також пропонує мінімум 256 ГБ пам'яті, однак UFS 2.2 означає помітно повільніше встановлення програм, ніж у конкурентів, які використовують стандарти UFS 3.1 або UFS 4.0.

За словами Гондії, випарна камера площею 5200 мм² справді забезпечує відносно низьку температуру телефону під час інтенсивних ігрових сесій, що стало приємним сюрпризом. Загалом телефон має пристойну продуктивність для своєї ціни, особливо порівняно з захищеними конкурентами.

Акумулятор

Redmi Note 15 Pro Plus Фото: Stuff

Redmi Note 15 Pro Plus 5G має акумулятор ємністю 6500 мАг, який перевершує багатьох неміцних конкурентів, але значно поступається більшості захищених моделей. У реальному житті він працює два повні дні з 10-11 годинами екранного часу.

Перевагою Redmi Note 15 Pro Plus 5G є швидка зарядка потужністю 100 Вт. Також є опція зворотної дротової зарядки потужністю 22,5 Вт, якої достатньо для зарядки аксесуарів або навіть іншого телефону.

Ціна Redmi Note 15 Pro Plus 5G в Україні — від 17 799 грн до 23 219 грн.

Нагадаємо, iQOO, яка є суббрендом Vivo, схоже розробляє кілька нових смартфонів середнього класу.

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