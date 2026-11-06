Забудьте о Samsung и Pixel: эксперт посоветовал лучший смартфон среднего класса (фото)

Redmi Note 15 Pro Plus 5G сочетает в себе великолепный дизайн, мощный аккумулятор, надежно защищенный корпус и удобный интерфейс, что позволяет ему с легкостью превосходить конкурентов среднего класса, таких как Google Pixel 10a и Samsung Galaxy A57.

Обозреватель гаджетов Нираве Гондия считает Redmi Note 15 Pro Plus 5G лучшим смартфоном 2026 года в своей ценовой категории. Ключевые преимущества устройства он раскрыл в статье для TechRadar.

Дизайн

Redmi Note 15 Pro Plus Фото: Скриншот

Redmi Note 15 Pro Plus 5G позиционируется как один из самых прочных смартфонов на рынке, однако отличается от классических защищенных моделей своим индустриальным дизайном. Он имеет покрытие из искусственной кожи или матовых стекловолоконных панелей на выбор, что придает ему стильный вид.

Смартфон оснащён рамкой Titan Durability с 5-звёздным рейтингом защиты от падений с высоты до 2,5 метров на гранит. Также стоит отметить полную защиту по стандартам IP68 и IP69K, включая устойчивость к высоким температурам и высокому давлению.

Видео дня

Дисплей

AMOLED-панель Redmi Note 15 Pro Plus 5G является довольно мощной для модели среднего класса. Ее диагональ составляет 6,83 дюйма, а разрешение 1,5K. Благодаря поддержке Dolby Vision и HDR10+ потоковое видео выглядит более насыщенным, чем у большинства конкурентов.

Гондия отметил частоту обновления 120 Гц, обеспечивающую плавную прокрутку, а также ШИМ-регулировку яркости с частотой 3840 Гц для снижения нагрузки на глаза. Xiaomi также заявляет об огромной пиковой яркости в 3200 нит, однако смартфон использует агрессивное автоматическое затемнение, которое быстро включается на улице, чтобы защитить дисплей от перегрева.

Камеры

Redmi Note 15 Pro Plus Фото: TechRadar

Основная камера Redmi Note 15 Pro Plus 5G берет на себя большую часть нагрузки, компенсируя слабые или отсутствующие дополнительные камеры. Это классическая ситуация для среднего сегмента.

Основная камера на 200 МП оснащена диафрагмой f/1,7 и оптической стабилизацией изображения. При дневном свете и в условиях хорошего освещения она использует объединение пикселей 16:1 для создания 12,5-мегапиксельных фотографий с широким динамическим диапазоном и насыщенными цветами.

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Что касается остальных объективов, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камере не хватает детализации и точности цветопередачи основного объектива: детализация у нее мягкая, а зернистость заметна даже при сложном освещении. Запись в формате 4K со скоростью 30 кадров/с ограничена задними камерами, тогда как 32-мегапиксельная фронтальная камера поддерживает только 1080p.

Производительность

Redmi Note 15 Pro Plus 5G оснащен процессором среднего класса Snapdragon 7s Gen 4, работающим в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон также предлагает как минимум 256 ГБ памяти, однако стандарт UFS 2.2 означает заметно более медленную установку приложений по сравнению с конкурентами, использующими стандарты UFS 3.1 или UFS 4.0.

По словам Гондии, испарительная камера площадью 5200 мм² действительно обеспечивает относительно низкую температуру телефона во время интенсивных игровых сессий, что стало приятным сюрпризом. В целом телефон обладает приличной производительностью для своей цены, особенно по сравнению с защищёнными моделями конкурентов.

Аккумулятор

Redmi Note 15 Pro Plus Фото: Stuff

Redmi Note 15 Pro Plus 5G оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч, который превосходит многих невыносливых конкурентов, но значительно уступает большинству защищенных моделей. В реальных условиях он работает два полных дня с 10–11 часами экранного времени.

Преимуществом Redmi Note 15 Pro Plus 5G является быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Также предусмотрена функция обратной проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, которой достаточно для зарядки аксессуаров или даже другого телефона.

Цена Redmi Note 15 Pro Plus 5G в Украине — от 17 799 грн до 23 219 грн.

Напомним, что iQOO, являющаяся суббрендом Vivo, по всей видимости, разрабатывает несколько новых смартфонов среднего класса.

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