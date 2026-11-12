OnePlus 12 отримав нову версію ColorOS 17 раніше, ніж очікувалося: чим порадує оновлення
Смартфон OnePlus 12 почав отримувати стабільне оновлення ColorOS 17 на базі Android 17 на п’ять днів раніше, ніж було заплановано.
Першими нову прошивку для флагмана 2024 року завантажують користувачі в Індії, після чого розпочнеться поступове розгортання в інших країнах, пише Android Headlines.
Новий дизайн, анімації та робота з пам’яттю
У системі оновлено дизайн. Алгоритм Luminous Rendering Engine робить системні анімації плавнішими та додає ефекти світлових градієнтів. Розробники переробили панель швидких налаштувань, змінили панель сповіщень та впровадили інтерактивний плаваючий острів у верхній частині екрана.
Також покращено швидкість роботи. Функція Laminar Flow Engine допомагає довше утримувати програми у фоновому режимі, завдяки чому вони швидше відкриваються під час повторного запуску.
Розумні функції та захист від шахраїв
Фірмовий хаб Mind Space тепер вміє створювати короткі витяги з об’ємних текстових документів та автоматично формувати карти поїздок. Інформаційні віджети Live Alerts та AI Highlights відображають у одному вікні статус авіарейсів, квитки на поїзд, прогноз погоди та події календаря.
У систему також вбудували фільтр проти телефонних шахраїв. Алгоритми в режимі реального часу розпізнають синтезовані голоси нейромереж під час підозрілих дзвінків та виявляють підробку осіб (діпфейки) під час відеозв’язку.
Розсилка оновлення відбувається поетапно, тому поява файлів у меню налаштувань смартфона може зайняти від кількох днів до кількох тижнів.
Раніше повідомлялося, які смартфони OnePlus перейдуть з OxygenOS на ColorOS 17 вже в листопаді.
Також Фокус повідомляв, що 190 смартфонів отримають Android 17 у грудні 2026 — березні 2027 року.