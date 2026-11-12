OnePlus 12 получил свежую ColorOS 17 раньше срока: чем порадует обновление
Смартфон OnePlus 12 начал получать стабильное обновление ColorOS 17 на базе Android 17 на пять дней раньше запланированного графика.
Первыми новую прошивку на флагман 2024 года скачивают пользователи в Индии, после чего начнется постепенное развертывание в других странах, пишет Android Headlines.
Новый дизайн, анимации и работа с памятью
В системе обновили дизайн. Алгоритм Luminous Rendering Engine делает системные анимации плавнее и добавляет эффекты световых градиентов. Разработчики перерисовали шторку быстрых настроек, изменили панель уведомлений и внедрили интерактивный плавающий остров в верхней части экрана.
Улучшили и быстродействие. Функция Laminar Flow Engine помогает удерживать приложения дольше в фоне, благодаря чему они быстрее открываются при повторном запуске.
Умные функции и защита от мошенников
Фирменный хаб Mind Space теперь умеет делать краткие выжимки из объемных текстовых документов и автоматически выстраивать карты поездок. Информационные виджеты Live Alerts и AI Highlights выводят в одном окне статус авиарейсов, билеты на поезд, прогноз погоды и события календаря.
В систему также встроили фильтр против телефонных мошенников. Алгоритмы в реальном времени распознают синтезированные голоса нейросетей во время подозрительных звонков и выявляют подмену лиц (дипфейки) при видеосвязи.
Рассылка обновления проходит поэтапно, поэтому появление файлов в меню настроек смартфона может занять от нескольких дней до пары недель.
Ранее сообщалось, какие смартфоны OnePlus перейдут с OxygenOS на ColorOS 17 уже в ноябре.
Также Фокус писал, что 190 смартфонов получат Android 17 в декабре 2026-марте 2027 года.