Новий хіт від Xiaomi з потужним акумулятором вже незабаром: розсекречено Redmi Note 18 Pro

Xiaomi готує серію смартфонів Redmi Note 18. У базі даних 3C уже з’явилися три новинки бренду, а топовій моделі Redmi Note 18 Pro Max приписують акумулятор ємністю 10 000 мА·год.

Попереднє покоління Redmi Note 17 вийшло лише кілька місяців тому, але виробник готує випуск наступного покоління в КНР до китайського Нового року, пише GSMArena.

Що вже відомо про серію Redmi Note 18

Інсайдер Digital Chat Station опублікував у Weibo скріншот із китайської бази даних 3C. У документі зазначено смартфон Xiaomi з модельним номером M841EE та підтримкою дротового заряджання потужністю 67 Вт.

За даними джерела, сертифікацію пройшли одразу три моделі лінійки, але до якої саме належить M841EE — не розкривається. Найімовірніше, йдеться про Redmi Note 18 Pro, оскільки нинішній Redmi Note 17 Pro підтримує ті самі 67 Вт.

Топову модель Redmi Note 18 Pro Max, як стверджує інсайдер, оснастять акумулятором ємністю 10 000 мА·год. Digital Chat Station також повідомляє, що Redmi планує випустити кілька нових моделей напередодні китайського Нового року.

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Redmi Note 17 Pro вже продається (ілюстративне фото) Фото: notebookcheck.com

Характеристики нової моделі Redmi Note 17 Pro

Xiaomi Redmi Note 17 Pro з'явився на світовому ринку 28 серпня 2026 року. В Україні продається версія з акумулятором ємністю 8340 мА·год.

Основні параметри моделі, що продається:

Екран: 6,83 дюйма, AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, ШІМ 3840 Гц, яскравість до 1800 ніт в авторежимі (пік — 3500 ніт), скло Gorilla Glass Victus 2.

6,83 дюйма, AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, ШІМ 3840 Гц, яскравість до 1800 ніт в авторежимі (пік — 3500 ніт), скло Gorilla Glass Victus 2. Процесор і пам'ять: 4-нм Snapdragon 6s Gen 4, 6–12 ГБ оперативної та 128–512 ГБ вбудованої пам'яті (без microSD).

4-нм Snapdragon 6s Gen 4, 6–12 ГБ оперативної та 128–512 ГБ вбудованої пам'яті (без microSD). Операційна система: Android 16 та HyperOS 3.

Android 16 та HyperOS 3. Камери: основна 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), надширококутна 8 Мп і фронтальна 16 Мп. Запис відео — до 1080p при 30 к/с.

основна 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), надширококутна 8 Мп і фронтальна 16 Мп. Запис відео — до 1080p при 30 к/с. Акумулятор і зарядка: 8340 мА·год (Si/C), зарядка 67 Вт (50 % за 34 хвилини), зворотна дротова зарядка 22,5 Вт. Автономність у тесті GSMArena — 17 годин 32 хвилини.

8340 мА·год (Si/C), зарядка 67 Вт (50 % за 34 хвилини), зворотна дротова зарядка 22,5 Вт. Автономність у тесті GSMArena — 17 годин 32 хвилини. Корпус і зв'язок: товщина 8,6 мм, вага 223 г, захист IP68/IP69K і стійкість до падінь з висоти до 3 м, стереодинаміки, 5G, NFC.

Ціна в Україні:

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 6/256 ГБ — 16 999 грн.

Раніше повідомлялося, що існує недорогий телефон з акумулятором, як у зовнішнього зарядного пристрою. Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 вирізняється серед конкурентів акумулятором ємністю 7700 мА·год та 7-дюймовим екраном AMOLED.

Також Фокус писав про телефон середнього класу з акумулятором ємністю 9210 мА·год.