Новый хит Xiaomi с большой батареей уже близко: рассекречен Redmi Note 18 Pro

Xiaomi готовит серию смартфонов Redmi Note 18. В базе данных 3C уже появились три новинки бренда, а топовому Redmi Note 18 Pro Max приписывают батарею на 10 000 мАч.

Прошлое поколение Redmi Note 17 вышло всего пару месяцев назад, но производитель готовит запуск следующего поколения в КНР до китайского Нового года, пишет GSMArena.

Что уже известно о серии Redmi Note 18

Инсайдер Digital Chat Station выложил в Weibo скриншот из китайской базы 3C. В документе указан смартфон Xiaomi с модельным номером M841EE и поддержкой проводной зарядки на 67 Вт.

По данным источника, сертификацию прошли сразу три модели линейки, но к какой именно относится M841EE — не раскрывается. Скорее всего, речь идет о Redmi Note 18 Pro, поскольку нынешний Redmi Note 17 Pro поддерживает те же 67 Вт.

Старший Redmi Note 18 Pro Max, как утверждает инсайдер, оснастят батареей на 10 000 мАч. Digital Chat Station также пишет, что Redmi планирует выпустить несколько новинок перед китайским Новым годом.

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Redmi Note 17 Pro продается уже сейчас (иллюстративное фото) Фото: notebookcheck.com

Характеристики актуального Redmi Note 17 Pro

На глобальный рынок Xiaomi Redmi Note 17 Pro вышел 28 августа 2026 года. В Украине продается версия с батареей на 8340 мАч.

Основные параметры продаваемой модели:

Экран: 6,83 дюйма, AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, яркость до 1800 нит в авторежиме (пик — 3500 нит), стекло Gorilla Glass Victus 2.

6,83 дюйма, AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, яркость до 1800 нит в авторежиме (пик — 3500 нит), стекло Gorilla Glass Victus 2. Чип и память: 4-нм Snapdragon 6s Gen 4, 6-12 ГБ оперативной и 128-512 ГБ встроенной памяти (без microSD).

4-нм Snapdragon 6s Gen 4, 6-12 ГБ оперативной и 128-512 ГБ встроенной памяти (без microSD). Система: Android 16 и HyperOS 3.

Android 16 и HyperOS 3. Камеры: основная 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), сверхширокоугольная 8 Мп и фронтальная 16 Мп. Запись видео — до 1080p при 30 к/с.

основная 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), сверхширокоугольная 8 Мп и фронтальная 16 Мп. Запись видео — до 1080p при 30 к/с. Батарея и зарядка: 8340 мАч (Si/C), зарядка 67 Вт (50% за 34 минуты), обратная проводная зарядка 22,5 Вт. Автономность в тесте GSMArena — 17 часов 32 минуты.

8340 мАч (Si/C), зарядка 67 Вт (50% за 34 минуты), обратная проводная зарядка 22,5 Вт. Автономность в тесте GSMArena — 17 часов 32 минуты. Корпус и связь: толщина 8,6 мм, вес 223 г, защита IP68/IP69K и стойкость к падениям с высоты до 3 м, стереодинамики, 5G, NFC.

Цена в Украине:

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 6/256 ГБ — 16 999 грн.

Ранее сообщалось, что есть недорогой телефон с батареей, как у повербанка. Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 выделяется на фоне конкурентов батареей емкостью 7700 мАч и 7-дюймовым экраном AMOLED.

Также Фокус писал про телефон среднего класса с батареей 9210 мАч.