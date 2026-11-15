Смартфони з потужними камерами та АКБ до 8000 мА·год: дві новинки OPPO розсекречено ще до прем"єри

Oppo презентує смартфони Reno17 та Reno17 Pro у Китаї вже 16 листопада. Бренд підтвердив, які процесори та основні камери матимуть нові моделі, а решту характеристик оприлюднив інсайдер Digital Chat Station напередодні презентації.

Якщо вірити витоку інформації, лінійка здивує незвичайним розподілом: старша модель Pro виявиться компактнішою за молодшу, пише GSMArena.

Характеристики Oppo Reno17 та Reno17 Pro

За даними Digital Chat Station, обидва смартфони матимуть металевий корпус, LTPS-дисплеї з роздільною здатністю 1,5K, оптичний сканер відбитків пальців під дисплеєм та зарядку потужністю 80 Вт. Ціни та дату початку продажів компанія оприлюднить на презентації 16 листопада.

Oppo Reno17

Ця модель буде більшою за версію Pro і матиме більш ємний акумулятор:

Екран: 6,56 дюйма (витік інформації).

6,56 дюйма (витік інформації). Процесор: Snapdragon 7 Gen 4 (підтверджено Oppo).

Snapdragon 7 Gen 4 (підтверджено Oppo). Камери: чотири сенсори по 50 Мп — основний, надширококутний, перископ і фронтальний (підтверджено Oppo); за інформацією інсайдера, перископ оснащений 3,5-кратним оптичним зумом.

чотири сенсори по 50 Мп — основний, надширококутний, перископ і фронтальний (підтверджено Oppo); за інформацією інсайдера, перископ оснащений 3,5-кратним оптичним зумом. Акумулятор: 8000 мА·год (витік інформації).

Видео дня

Oppo Reno17: офіційний промо-постер бренду Фото: Oppo

Oppo Reno17 Pro

Версія Pro підійде тим, хто шукає більш компактний телефон із вдосконаленою основною камерою:

Екран: 6,32 дюйма (витік інформації).

6,32 дюйма (витік інформації). Процесор: Dimensity 8550 Super (підтверджено Oppo).

Dimensity 8550 Super (підтверджено Oppo). Камери: основний сенсор на 200 Мп (підтверджено Oppo); інсайдер додає, що його доповнюють перископ на 50 Мп із 3,5-кратним зумом, надширококутний модуль на 50 Мп і фронтальна камера на 50 Мп.

основний сенсор на 200 Мп (підтверджено Oppo); інсайдер додає, що його доповнюють перископ на 50 Мп із 3,5-кратним зумом, надширококутний модуль на 50 Мп і фронтальна камера на 50 Мп. Акумулятор: 7200 мА·год (витік інформації).

Раніше повідомлялося, що новий смартфон буде оснащений величезним акумулятором ємністю 12 000 мА·год.

Також Фокус писав про смартфони з топовими процесорами, які коштують дешевше за флагмани. Флагманські смартфони 2026 року від відомих брендів продовжують дорожчати. Але є потужні альтернативи, що пропонують топову продуктивність за значно менші гроші.