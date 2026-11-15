Смартфоны с мощными камерами и АКБ до 8000 мАч: две новинки OPPO рассекречены до премьеры
Oppo представит смартфоны Reno17 и Reno17 Pro в Китае уже 16 ноября. Бренд подтвердил процессоры и основные камеры новинок, а остальные характеристики раскрыл инсайдер Digital Chat Station накануне презентации.
Если верить утечке, линейка удивит необычным разделением: старшая модель Pro окажется компактнее младшего аппарата, пишет GSMArena.
Характеристики Oppo Reno17 и Reno17 Pro
По данным Digital Chat Station, оба смартфона получат металлический корпус, экраны LTPS с разрешением 1.5K, оптический сканер отпечатков под дисплеем и зарядку на 80 Вт. Цены и дату начала продаж компания раскроет на презентации 16 ноября.
Oppo Reno17
Эта модель будет крупнее версии Pro и вместит более емкий аккумулятор:
- Экран: 6,56 дюйма (утечка).
- Процессор: Snapdragon 7 Gen 4 (подтверждено Oppo).
- Камеры: четыре датчика по 50 Мп — основной, сверхширокоугольный, перископ и фронтальный (подтверждено Oppo); по сведениям инсайдера, перископ оснащен 3,5-кратным оптическим зумом.
- Батарея: 8000 мАч (утечка).
Oppo Reno17 Pro
Версия Pro подойдет тем, кто ищет более компактный телефон с продвинутой основной камерой:
- Экран: 6,32 дюйма (утечка).
- Процессор: Dimensity 8550 Super (подтверждено Oppo).
- Камеры: главный сенсор на 200 Мп (подтверждено Oppo); инсайдер добавляет, что его дополняют перископ на 50 Мп с 3,5-кратным зумом, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и фронтальная камера на 50 Мп.
- Батарея: 7200 мАч (утечка).
Ранее сообщалось, что новый смартфон получит огромный аккумулятор на 12 000 мАч.
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