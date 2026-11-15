Смартфоны с мощными камерами и АКБ до 8000 мАч: две новинки OPPO рассекречены до премьеры

Oppo представит смартфоны Reno17 и Reno17 Pro в Китае уже 16 ноября. Бренд подтвердил процессоры и основные камеры новинок, а остальные характеристики раскрыл инсайдер Digital Chat Station накануне презентации.

Если верить утечке, линейка удивит необычным разделением: старшая модель Pro окажется компактнее младшего аппарата, пишет GSMArena.

Характеристики Oppo Reno17 и Reno17 Pro

По данным Digital Chat Station, оба смартфона получат металлический корпус, экраны LTPS с разрешением 1.5K, оптический сканер отпечатков под дисплеем и зарядку на 80 Вт. Цены и дату начала продаж компания раскроет на презентации 16 ноября.

Oppo Reno17

Эта модель будет крупнее версии Pro и вместит более емкий аккумулятор:

Экран: 6,56 дюйма (утечка).

6,56 дюйма (утечка). Процессор: Snapdragon 7 Gen 4 (подтверждено Oppo).

Snapdragon 7 Gen 4 (подтверждено Oppo). Камеры: четыре датчика по 50 Мп — основной, сверхширокоугольный, перископ и фронтальный (подтверждено Oppo); по сведениям инсайдера, перископ оснащен 3,5-кратным оптическим зумом.

четыре датчика по 50 Мп — основной, сверхширокоугольный, перископ и фронтальный (подтверждено Oppo); по сведениям инсайдера, перископ оснащен 3,5-кратным оптическим зумом. Батарея: 8000 мАч (утечка).

Видео дня

Oppo Reno17: официальный промо-постер бренда Фото: Oppo

Oppo Reno17 Pro

Версия Pro подойдет тем, кто ищет более компактный телефон с продвинутой основной камерой:

Экран: 6,32 дюйма (утечка).

6,32 дюйма (утечка). Процессор: Dimensity 8550 Super (подтверждено Oppo).

Dimensity 8550 Super (подтверждено Oppo). Камеры: главный сенсор на 200 Мп (подтверждено Oppo); инсайдер добавляет, что его дополняют перископ на 50 Мп с 3,5-кратным зумом, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и фронтальная камера на 50 Мп.

главный сенсор на 200 Мп (подтверждено Oppo); инсайдер добавляет, что его дополняют перископ на 50 Мп с 3,5-кратным зумом, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и фронтальная камера на 50 Мп. Батарея: 7200 мАч (утечка).

Ранее сообщалось, что новый смартфон получит огромный аккумулятор на 12 000 мАч.

Также Фокус писал про смартфоны с топовыми процессорами, но дешевле флагманов. Флагманские смартфоны 2026 года от известных брендов продолжают дорожать. Но есть мощные альтернативы, предлагающие топовое быстродействие за значительно меньшие деньги.