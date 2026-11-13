Смартфоны с топовыми процессорами, но дешевле флагманов: 3 варианта в 2026 году

Флагманские смартфоны 2026 года от известных брендов продолжают дорожать. Но есть мощные альтернативы, предлагающие топовое быстродействие за значительно меньшие деньги.

Фокус собрал три производительные модели от брендов OnePlus, Motorola и POCO. Их производительность можно оценить на глаз с помощью результатов бенчмарка AnTuTu v11, который комплексно тестирует аппаратное обеспечение телефонов в нескольких категориях.

OnePlus Nord 6

Аппарат среднего класса сочетает 4-нм процессор предфлагманского уровня Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, скоростной накопитель UFS 4.1 на 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Здесь фактически вы получаете уровень флагманов 2024 года по производительности, так что во многие тяжелые игры можно поиграть с комфортом. Предустановлена прошивка OxygenOS 16.

Результат в AnTuTu (v11): 2 301 387 баллов.

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OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Смартфон оборудован 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772x1272 точек, кадровой частотой 165 Гц и ШИМ 3840 Гц. Батарея емкостью 7500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и сквозное питание в обход аккумулятора во время игр. Камера имеет основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией и 8-Мп ультраширик. Корпус защищен от воды и пыли по максимальным стандартам IP68/IP69K, а спецификация MIL-STD-810H говорит о стойкости к падениям.

Цена в Украине:

OnePlus Nord 6 5G 8/256GB — от 23 146 грн.

Motorola Edge 70 Pro

Сбалансированный телефон 2026 года, у которого тонкий корпус толщиной 7,2 мм, тройная камера и весьма быстрый чипсет MediaTek Dimensity 8500 Extreme с графикой Mali-G720 MC8. Доступно 8 ГБ оперативной памяти и скоростной накопитель UFS 4.1 объемом от 256 ГБ.

Результат в AnTuTu (v11): 2 099 973 балла.

Motorola Edge 70 Pro Фото: gsmarena.com

Дисплей диагональю 6,78 дюйма выполнен по технологии AMOLED с разрешением 2772x1272, частотой 144 Гц и пиковой яркостью до 5200 нит (замеры автояркости на солнце показали 1980 нит). Установлены три фотосенсора по 50 Мп: основной с оптической стабилизацией, перископический телевик с 3,5-кратным оптическим приближением и сверхширокоугольный модуль. Фронталка также получила разрешение 50 Мп. Батарея на 6500 мАч поддерживает 90-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку, а корпус защищен по стандартам IP68/IP69.

Цена в Украине:

Moto Edge 70 pro 8/256GB — 25 999 грн.

POCO F8 Ultra

Этот смартфон, пожалуй, сейчас стал самым впечатляющим предложением по соотношению цены и характеристики. POCO F8 Ultra построен на 3-нм чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840 вместе с 12/16 ГБ оперативной памяти и хранилищем UFS 4.1 на 256/512 ГБ. Смартфон имеет бескомпромиссную производительность, оставаясь заметно доступнее топовых новинок конкурентов.

Результат в AnTuTu (v11): 3 887 841 балл.

POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Модель оснащена 6,9-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2608x1200, 12-битной глубиной цвета (68 млрд цветов) и частотой 120 Гц. Набор камер включает в себя 50-Мп главный сенсор крупного формата 1/1.31 дюйма с OIS, 50-Мп перископ с 5-кратным оптическим приближением и 50-Мп ультраширик. Акустику формата 2.1 со встроенным сабвуфером настроили специалисты Bose — качество динамиков стало еще одной мощной фишкой телефона. Батарея на 6500 мАч заряжается до 100% за 38 минут благодаря адаптеру на 100 Вт, также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Цена в Украине:

POCO F8 Ultra 12/256GB — 35 999 грн.

Ранее сообщалось, что OnePlus 12 получил свежую ColorOS 17 раньше срока. Обновление содержит полезные функции.

Также Фокус писал про смартфоны с большими аккумуляторами за умеренные деньги. Рассказываем про телефоны среднего класса с аккумуляторами повышенной емкости от 6720 до 9210 мАч, которые прямо сейчас продаются в Украине и собирают хорошие отзывы.