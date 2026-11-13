Смартфони з топовими процесорами, але дешевші за флагмани: 3 варіанти у 2026 році

Флагманські смартфони 2026 року від відомих брендів продовжують дорожчати. Але є потужні альтернативи, які пропонують найвищу продуктивність за значно менші гроші.

Фокус зібрав три потужні моделі від брендів OnePlus, Motorola та POCO. Їхню продуктивність можна оцінити на око за допомогою результатів бенчмарку AnTuTu v11, який комплексно тестує апаратне забезпечення телефонів у кількох категоріях.

OnePlus Nord 6

Цей смартфон середнього класу поєднує 4-нм процесор передфлагманського рівня Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, швидкісний накопичувач UFS 4.1 на 256 ГБ та 8 ГБ оперативної пам’яті. Фактично ви отримуєте рівень флагманів 2024 року за продуктивністю, тож у багато ресурсоємних ігор можна грати з комфортом. Встановлено прошивку OxygenOS 16.

Результат у AnTuTu (v11): 2 301 387 балів.

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OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Смартфон оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2772x1272 пікселів, частотою оновлення 165 Гц та ШІМ 3840 Гц. Акумулятор ємністю 7500 мА·год підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт та наскрізне живлення в обхід акумулятора під час ігор. Камера має основний сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією та 8-Мп ультраширококутний об'єктив. Корпус захищений від води та пилу за найвищими стандартами IP68/IP69K, а специфікація MIL-STD-810H свідчить про стійкість до падінь.

Ціна в Україні:

OnePlus Nord 6 5G 8/256 ГБ — від 23 146 грн.

Motorola Edge 70 Pro

Збалансований смартфон 2026 року з тонким корпусом товщиною 7,2 мм, потрійною камерою та надзвичайно швидким чіпсетом MediaTek Dimensity 8500 Extreme із графічним процесором Mali-G720 MC8. Доступно 8 ГБ оперативної пам'яті та швидкісний накопичувач UFS 4.1 об'ємом від 256 ГБ.

Результат у AnTuTu (v11): 2 099 973 бали.

Motorola Edge 70 Pro Фото: gsmarena.com

Дисплей діагоналлю 6,78 дюйма виготовлено за технологією AMOLED із роздільною здатністю 2772x1272, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 5200 ніт (виміри автояскравості на сонці показали 1980 ніт). Встановлено три фотосенсори по 50 Мп: основний з оптичною стабілізацією, перископічний телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним наближенням та надширококутний модуль. Фронтальна камера також має роздільну здатність 50 Мп. Акумулятор ємністю 6500 мА·год підтримує 90-ватну дротову та 15-ватну бездротову зарядку, а корпус захищений за стандартами IP68/IP69.

Ціна в Україні:

Moto Edge 70 pro 8/256 ГБ — 25 999 грн.

POCO F8 Ultra

Цей смартфон, ймовірно, наразі є найпривабливішою пропозицією за співвідношенням ціни та характеристик. POCO F8 Ultra побудований на 3-нм чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 з графічним процесором Adreno 840, а також має 12/16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач UFS 4.1 об'ємом 256/512 ГБ. Смартфон має безкомпромісну продуктивність, залишаючись помітно доступнішим за топові новинки конкурентів.

Результат у AnTuTu (v11): 3 887 841 балів.

POCO F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Модель оснащена 6,9-дюймовим екраном AMOLED із роздільною здатністю 2608x1200, 12-бітною глибиною кольору (68 млрд кольорів) та частотою оновлення 120 Гц. Комплект камер включає 50-Мп основний сенсор великого формату 1/1,31 дюйма з OIS, 50-Мп перископ з 5-кратним оптичним наближенням та 50-Мп ультраширококутний об'єктив. Акустичну систему формату 2.1 із вбудованим сабвуфером налаштували фахівці Bose — якість динаміків стала ще однією потужною фішкою телефону. Акумулятор ємністю 6500 мА·год заряджається до 100% за 38 хвилин завдяки адаптеру потужністю 100 Вт, також підтримується бездротова зарядка потужністю 50 Вт.

Ціна в Україні:

POCO F8 Ultra 12/256 ГБ — 35 999 грн.

Раніше повідомлялося, що OnePlus 12 отримав нову версію ColorOS 17 раніше, ніж передбачалося. Оновлення містить корисні функції.

Також Фокус писав про смартфони з потужними акумуляторами за помірну ціну. Розповідаємо про телефони середнього класу з акумуляторами підвищеної ємності від 6720 до 9210 мА·год, які саме зараз продаються в Україні та збирають хороші відгуки.