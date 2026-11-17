Флагмани Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max із додатковим екраном на задній кришці з'явилися на міжнародних ринках.

Обидві моделі поєднують у собі передове обладнання, камери Leica та технологію приватного дисплея, орієнтуючись на аудиторію iPhone, пише Android Central.

Відмінності та можливості Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max

Xiaomi 18 Pro призначений для тих, кому потрібен компактний флагман. Він має 6,4-дюймовий екран AMOLED (120 Гц), чіп Snapdragon 8 Elite Gen 6, 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 або 512 ГБ. Акумулятор ємністю 6000 мА·год заряджається через кабель із потужністю 90 Вт (HyperCharge).

Модель 18 Pro Max більша за розміром і потужніша. Діагональ — 6,9 дюйма, а всередині встановлено найшвидший Android-чіп на ринку: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. До конфігурацій 12/256 і 12/512 ГБ додали варіант на 16 ГБ / 1 ТБ. Акумулятор на 7050 мА·год підтримує зарядку потужністю 100 Вт.

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Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Другий екран, камери Leica та захист від підглядання

Обидва передні дисплеї захищені функцією конфіденційності — аналогом Samsung Privacy Display, яка приховує інформацію від сторонніх поглядів збоку. Ззаду в обох моделях розташовані камери, створені спільно з Leica: основний сенсор на 200 Мп, перископ на 200 Мп і надширококутний модуль на 50 Мп з фірмовими фотостилями.

Головна особливість новинок — додатковий екран на задній панелі. За його допомогою зручно керувати плеєром та використовувати основні камери для селфі в режимі реального часу. На дисплей виводяться циферблати (у тому числі з 3D-тваринами), а безпосередньо в налаштуваннях можна за допомогою генеративного ШІ створювати власні міні-додатки.

Ціни та кольори

Доступні чотири кольори: чорний, білий, Velvet Red та Cosmic Blue.

Xiaomi 18 Pro — від 1199 фунтів (близько 1600 доларів).

— від 1199 фунтів (близько 1600 доларів). Xiaomi 18 Pro Max (12/256 ГБ) — від 1399 фунтів (близько 1850 доларів).

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