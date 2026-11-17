Флагманы Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max с дополнительным экраном на задней крышке появились на международных рынках.

Обе модели сочетают передовое железо, камеры Leica и технологию приватного дисплея, целясь в аудиторию iPhone, пишет Android Central.

Отличия и возможности Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max

Xiaomi 18 Pro рассчитан на тех, кому нужен компактный флагман. У него 6,4-дюймовый экран AMOLED (120 Гц), чип Snapdragon 8 Elite Gen 6, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ. Батарея на 6000 мАч заряжается по кабелю на мощности 90 Вт (HyperCharge).

Версия 18 Pro Max крупнее и мощнее. Диагональ — 6,9 дюйма, а внутри установлен самый быстрый Android-чип на рынке: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. К конфигурациям 12/256 и 12/512 ГБ добавили вариант на 16 ГБ / 1 ТБ. Батарея на 7050 мАч поддерживает зарядку на 100 Вт.

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Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Второй экран, камеры Leica и защита от подглядывания

Оба передних дисплея защищены функцией приватности — аналогом Samsung Privacy Display, который скрывает информацию от посторонних взглядов сбоку. Сзади в обеих моделях стоят камеры, созданные вместе с Leica: основной сенсор на 200 Мп, перископ на 200 Мп и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп с фирменными фотостилями.

Ключевая особенность новинок — дополнительный экран на спинке. С его помощью удобно управлять плеером и использовать основные камеры для селфи в реальном времени. На дисплей выводятся циферблаты (в том числе с 3D-животными), а прямо в настройках можно через генеративный ИИ создавать свои мини-приложения.

Цены и расцветки

Доступны четыре цвета: черный, белый, Velvet Red и Cosmic Blue.

Xiaomi 18 Pro — от 1199 фунтов (около 1600 долларов).

— от 1199 фунтов (около 1600 долларов). Xiaomi 18 Pro Max (12/256 ГБ) — от 1399 фунтов (около 1850 долларов).

Ранее сообщалось, какие смартфоны Xiaomi нужно обновить прямо сегодня. 16 ноября начинается выпуск ноябрьского обновления безопасности Xiaomi. В ближайшее время еще больше устройств Xiaomi, Redmi и POCO получат обновленную прошивку.

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