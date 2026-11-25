Цей телефон відрізняється продуктивністю флагманського рівня, чудовим дисплеєм, якісними камерами та швидкою зарядкою.

Poco F9 Pro — один із найвражаючих смартфонів середнього класу 2026 року. Він пропонує продуктивність флагманського рівня, чудовий дисплей, якісні камери та швидку зарядку. Незважаючи на те, що новинка коштує значно дорожче за свого попередника, Poco F8 Pro, внесені вдосконалення цілком виправдовують зростання ціни, пише techradar.com.

Ціна та доступність в Україні

В Україні Poco F9 Pro доступний у двох конфігураціях, повідомляє Фокус. Офіційна ціна версії з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті становить 36 999 грн (близько 840 доларів), а модель із 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті коштує 39 999 грн (близько 910 доларів).

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Втім, завдяки знижкам фактичні роздрібні ціни вже знизилися — приблизно до 35 999 грн та 37 379 грн відповідно.

Екран смартфона Poco F9 Pro Фото: Future

Дизайн та дисплей

Poco F9 Pro оснащений 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2510 x 1156 пікселів та частотою оновлення 185 Гц. Екран підтримує технології Dolby Vision, HDR10+ та HDR10, забезпечуючи яскраві кольори, глибокий чорний та чудову контрастність. Пікова яскравість за певних умов тестування сягає 10 000 ніт, що робить дисплей особливо зручним для використання на вулиці.

Дизайн смартфона не є чимось особливим. Пристрій має алюмінієву рамку, задню панель із зміцненого пластику та захисне скло Gorilla Glass 7i. Вага смартфона становить 206 г, а габарити — 157,5 × 75,3 × 8,8 мм. Захист від пилу та вологи відповідає стандарту IP68. Однак через великий модуль основної камери пристрій виглядає дещо громіздким. На вибір покупцям пропонуються три варіанти кольорів: білий, "зелене сяйво" (Aurora Green) та чорний.

Продуктивність та програмне забезпечення

В основі смартфона лежить процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, доповнений 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим накопичувачем об’ємом 256 ГБ або 512 ГБ.

Продуктивність — одна з головних переваг цієї моделі. Смартфон легко справляється з вимогливими іграми, багатозадачністю та робочими додатками, не допускаючи помітних уповільнень. Ігрові можливості включають режим Game Turbo, частоту оновлення сенсорного екрану 480 Гц (з підтримкою декількох одночасних дотиків) та частоту оновлення гіроскопа 200 Гц. Пристрій також оснащений симетричними стереодинаміками та підтримує сучасні аудіокодеки Bluetooth, зокрема aptX та LDAC.

Poco F9 Pro працює під управлінням оболонки HyperOS 3 на базі Android 16. Xiaomi обіцяє 4 роки оновлень операційної системи та 6 років випуску патчів безпеки. Інтерфейс вирізняється лаконічністю: попередньо встановленого ПЗ небагато, а функції на базі ШІ — опціональні й не нав’язуються користувачеві.

Камери смартфона Poco F9 Pro Фото: Future

Камери

Система тилових камер складається з трьох модулів:

основна камера: 200 Мп, діафрагма f/1,7.

Телеоб'єктив: 50 Мп, діафрагма f/2,0.

Ультраширококутна камера: 8 Мп, діафрагма f/2,25.

Основна камера дозволяє отримувати деталізовані знімки з точним відтворенням кольорів у різних умовах освітлення. Телеоб'єктив також демонструє хороші результати, зберігаючи високу чіткість при 2,5-кратному та 5-кратному зумі. Водночас ультраширококутна камера помітно поступається: деталізація нижча, а якість зображення менш стабільна.

За селфі відповідає 32-мегапіксельна фронтальна камера, а відео можна записувати з роздільною здатністю до 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду. Серед додаткових функцій — сповільнена зйомка, автофокус із відстеженням руху та вбудований телесуфлер.

Акумулятор та зарядка

Poco F9 Pro оснащений акумулятором ємністю 6330 мА·год, якого з легкістю вистачає на цілий день активного використання. Швидкість заряджання вражає: дротове заряджання потужністю 100 Вт дозволяє відновити близько 50% заряду за 20–25 хвилин. Також підтримується бездротова зарядка потужністю 50 Вт (для досягнення максимальної швидкості знадобиться сумісний зарядний пристрій від Xiaomi).

Смартфон Poco F9 Pro Фото: Future

Підсумки

Poco F9 Pro поєднує в собі потужну апаратну частину, чудовий AMOLED-дисплей, високу продуктивність в іграх та вражаючі можливості заряджання. До недоліків можна віднести невиразний дизайн, відносно високу стартову ціну та посередню якість ультраширококутної камери. Проте це чудовий вибір для користувачів, які ставлять продуктивність, якість дисплея та час автономної роботи вище за преміальний дизайн або універсальну систему камер.

Раніше повідомлялося, що Motorola Signature 27 може скласти конкуренцію флагманам iPhone, Samsung та Oppo. Цей смартфон — реальний претендент на звання "Телефон року", вважає експерт Джон Манді.