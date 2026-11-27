Смартфон 2025 року має чудове апаратне забезпечення та дизайн, не поступаючись цьогорічному Pixel 10a.

Google Pixel 10a є найновішим доступним смартфоном бренду, проте його попередник Pixel 9a пропонує майже аналогічні характеристики за доступнішою ціною. На це звернув увагу експерт порталу TechRadar Генрі Баррелл.

Свого часу Баррелл протестував обидва смартфони, проте не помітив суттєвої різниці у повсякденному використанні. Pixel 10a та Pixel 9a також мають дуже схожий дизайн, тож візуально їх тяжко відрізнити.

Google Pixel 10a та Pixel 9a Фото: TechRadar

Окрім того, обидва телефони мають однакові апаратні характеристики камери. Вони використовують 48-мегапіксельний основний об’єктив, 13-мегапіксельний надширококутний об’єктив та 13-мегапіксельну фронтальну камеру. Фірмова обробка фото від Google також дає однакові результати.

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Спільні характеристики Pixel 10a та Pixel 9a також включають 6,3-дюймовий OLED- екран, 8 ГБ оперативної пам'яті, захист від води та пилу за стандартом IP68, акумулятор ємністю 5100 мАг та навіть чипсет Google Tensor G4.

Google Pixel 10a та Pixel 9a Фото: TechRadar

Що стосується цін, Pixel 10a коштує в Україні від 22 299 грн до 26 899 грн, тоді як вартість Pixel 9a складає від 20 869 грн до 24 089 грн. З огляду на це, Баррелл вважає торішню модель більш вигідною покупкою у 2026 році.

Нагадаємо, Samsung готує бюджетний смартфон Galaxy A38, процесор та продуктивність якого вже розсекречені в мережі.

Фокус також повідомляв, що компанія iQOO, яка є суббрендом Vivo, розробляє кілька нових смартфонів середнього класу.