Смартфон 2025 года имеетт хорошее аппаратное обеспечение и дизайн, не уступая выпущенному в этом году Pixel 10a.

Google Pixel 10a является новейшим доступным смартфоном бренда, однако его предшественник Pixel 9a предлагает практически аналогичные характеристики по более доступной цене. На это обратил внимание эксперт портала TechRadar Генри Баррелл.

В свое время Баррелл протестировал оба смартфона, однако не заметил существенной разницы в повседневном использовании. Pixel 10a и Pixel 9a также имеют очень похожий дизайн, поэтому визуально их трудно отличить.

Google Pixel 10a и Pixel 9a Фото: TechRadar

Кроме того, оба телефона имеют одинаковые аппаратные характеристики камеры. Они оснащены 48-мегапиксельным основным объективом, 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Фирменная обработка фотографий от Google также даёт одинаковые результаты.

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К общим характеристикам Pixel 10a и Pixel 9a также относятся 6,3-дюймовый OLED-экран, 8 ГБ оперативной памяти, защита от воды и пыли по стандарту IP68, аккумулятор емкостью 5100 мАч и даже чипсет Google Tensor G4.

Google Pixel 10a и Pixel 9a Фото: TechRadar

Что касается цен, Pixel 10a стоит в Украине от 22 299 грн до 26 899 грн, тогда как стоимость Pixel 9a составляет от 20 869 грн до 24 089 грн. Учитывая это, Баррелл считает прошлогоднюю модель более выгодной покупкой в 2026 году.

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