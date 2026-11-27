Для виготовлення рамки iPhone 20 Pro може використовутись технологія, яку раніше Apple застосовувала лише для своїх смартгодинників.

Компанія Apple може повернутись до титану для iPhone 20 Pro (Max), проте використовуватиме новий виробничий процес. Також ходять чутки про лімітовану серію з кераміки, пише Notebookcheck з посиланням на інсайдерів.

Очікується, що iPhone 20 Pro вийде у 2027 році та буде приурочений до 20-річчя iPhone. Витоки свідчать, що його титанова буде надрукована на 3D-принтері, що зробить її ще міцнішою, ніж у попередніх моделей.

Скло для iPhone 20 Pro Скло для iPhone 20 Pro

Інсайдер Saurav_DJ47 опублікував в соцмережі X фото, що показують як може виглядати 3D-скло дисплея iPhone 20 Pro. Зразок скла має дещо скруглені краї, невеликий виріз Dynamic Island та надтонкі рамки. Згодом він також показав ймовірний рендер смартфона.

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iPhone 20 Pro Фото: X (Twitter)

Як зазанчають у виданні, 3D-друк титанових рамок не є чимось новим для Apple, оскільки подібна технологія вже використовувалась для Apple Watch Ultra 4 та Apple Watch Series 12.

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Витоки також стверджують, що Apple працює над ексклюзивною серією iPhone 20 Pro, яка буде частково виготовлена ​​з кераміки. Проте до цієї інформації варто ставитись критично, адже Apple зазвичай не пропонує лімітовані варіанти iPhone.

Нагадаємо, базовий iPhone 18 може отримати потужніший акумулятор, ніж iPhone 18 Pro.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли можливості Vivo X500 Pro та iPhone 17 Pro.