При изготовлении рамки iPhone 20 Pro может использоваться технология, которую ранее Apple применяла только для своих смарт-часов.

Компания Apple может вернуться к использованию титана в iPhone 20 Pro (Max), однако будет применять новый производственный процесс. Также ходят слухи о лимитированной серии из керамики, пишет Notebookcheck со ссылкой на инсайдеров.

Ожидается, что iPhone 20 Pro выйдет в 2027 году и будет приурочен к 20-летию iPhone. Источники сообщают, что его титановая рама будет напечатана на 3D-принтере, что сделает её ещё более прочной, чем у предыдущих моделей.

Стекло для iPhone 20 Pro Стекло для iPhone 20 Pro

Инсайдер Saurav_DJ47 опубликовал в социальной сети X фотографии, на которых видно, как может выглядеть 3D-стекло дисплея iPhone 20 Pro. Образец стекла имеет слегка закругленные края, небольшой вырез Dynamic Island и сверхтонкие рамки. Впоследствии он также показал вероятный рендер смартфона.

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iPhone 20 Pro Фото: X (Twitter)

Как отмечается в издании, 3D-печать титановых рамок не является чем-то новым для Apple, поскольку подобная технология уже использовалась для Apple Watch Ultra 4 и Apple Watch Series 12.

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Источники также утверждают, что Apple работает над эксклюзивной серией iPhone 20 Pro, которая будет частично изготовлена из керамики. Однако к этой информации следует относиться скептически, ведь Apple обычно не выпускает лимитированные версии iPhone.

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