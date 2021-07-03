Росія заборонила ввезення морозива, соусів і газованої води з України

Причина нових обмежень — "недружні заходи України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Уряд РФ розширив список продуктів, поставки яких з України заборонені. До їх переліку увійшли морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода і газована вода з цукром і підсолоджувальними та смако-ароматичними речовинами, готові супи та бульйони, а також заготовки для їх приготування. Повний перелік таких продуктів розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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Обмеження торкнулись ввезення ячменю, пальмового масла і його фракцій в тарі масою нетто 20 тонн, готових мʼясних продуктів і консерв, субпродуктів з мʼяса, готових або консервованих ракоподібних. Не можна буде поставити з України до РФ незнежирену какао-пасту, макарони, попкорн, мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, томатний кетчуп і інші томатні соуси, майонез і продукти для приготування соусів.

Крім цього, заборона торкнулася продуктів, які використовуються для корму худоби, макухи, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

Нові обмеження введені в рамках указу президента РФ Володимира Путіна від 22 жовтня 2018 року "Про застосування спеціальних економічних заходів у звʼязку з недружніми заходами України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". До цього, 29 грудня 2018 року, уряд РФ забороняло поставки українських пшениці і меслин, солодового пива, різних видів масла.

Не обійшлося без заборони на ввезення з України деяких видів машин і сільгоспобладнання, переробної промисловості, тощо.

У РФ з 2016 року вже діє заборона на ввезення з України таких продовольчих товарів, як мʼясо, мʼясні продукти, молоко і молочні продукти, риба і рибна продукція, овочі і фрукти, сіль.

За даними Державної служби статистики, наша країна в 2020 році експортувала риби і ракоподібних на $42 млн, готових мʼясних продуктів на $3,3 млрд, субпродуктів — на $652 млн.

Примітно, що в березні Україна забороняла ввезення з РФ пшениці, миючих засобів, паперу і картону. Незважаючи на взаємні обмеження, однак, РФ залишається в трійці найбільших торгових партнерів України, якщо брати дані за 2020 рік.

Серед країн, з яких імпортували найбільше товарів в Україну, Китай — $ 8,3 млрд, Німеччина — $ 5,1 млрд, Росія — $ 4,6 млрд. Експортували з України найбільше в Китай — $ 7,1 млрд, Польщі — $ 3,3 млрд, Росію — $ 2,7 млрд.

Раніше Фокус розбирався в тому, хто врятував українську економіку в 2020 році і за рахунок чого Україні вдалося різко поліпшити торговельний баланс.