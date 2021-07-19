Житло в новобудовах в Україні подорожчало з початку року на 10-20%, — FIMA

Самі будівельники вважають, що ціна на житло зростає повільніше, ніж його собівартість.

Вартість квадратного метра житла в новобудовах в Україні в січні — червні зросла на 10-20% залежно від ступеню готовності обʼєкта і регіону. Такі дані навела генеральна директорка Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська.

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Ці дані отримані в результаті опитування керівних фондів фінансування будівництва (ФФБ).

"Ми проаналізували десятки обʼєктів по всій Україні. Переважна більшість вказує на зростання вартості квадратного метра. При цьому собівартість житла зростає швидше, ніж ціна", — сказала Волковська.

Про зростання вартості квадратного метра на 10-20% повідомили 77% респондентів, про зростання на понад 20% — 8%. Тільки 15% зазначили, що вартість житла істотно не змінилася.

При цьому тільки 10% респондентів повідомили про зниження обсягів будівельних робіт, 40% заявили про їхнє зростання на понад 20%, 10% — про зростання на 20%, 20% — на 10%.

Нагадаємо, медіанні ціни на первинному ринку житла в столиці за підсумками квітня знизилися в середньому на 4% порівняно з березнем і на 10% — у річному вимірі. Такі дані наведені в дослідженні порталу Address.ua. Багато в чому ціни знизилися через вихід на ринок пʼяти нових обʼєктів з цінами нижчими за середньоринкові.

Пік активності на вторинному ринку житла очікується з другої половини травня до кінця червня, при цьому до кінця липня буде реалізовано понад 90% відкладеного попиту. Про це говорив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.