Старість без радості. Як грошові перекази заробітчан обрушать пенсійну систему України

Тут стрічка збудилася через слова міністра фінансів, що сорокарічним українцям пенсії не світять.

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Якщо коротко, то проблема така. За версією Мінсоцполітики, до 2050 року в Україні буде 12 млн пенсіонерів на 10 млн тих, хто працює.

І це без урахування еміграції. Якщо врахувати еміграцію, то ситуація буде ще сумнішою.

Реальних цифр трудової еміграції не знає ніхто. Я ж спробую відштовхуватися від офіційних цифр. За даними Світового банку, Україна — найбільший одержувач грошових переказів з-за кордону в Європі!

У 2019 заробітчани перерахували в Україну з-за кордону 15,8 млрд дол. І тільки за останні 10 років грошові перекази зросли у два рази!

Якщо допустити, що в середньому кожен українець щомісяця пересилає по 300 дол, то за кордоном працює 4,5 млн українців.

І що з цього випливає? Якщо ці люди працюють в інших країнах, то вони так само там і платять податки!

Як ви знаєте, в Україні солідарна пенсійна система. А життєздатність цієї системи залежить від внесків працездатного населення. В Україні третина працездатного населення працює за кордоном і відповідно не платить пенсійних внесків на батьківщині.

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Тому, з урахуванням еміграції, якщо тенденція збережеться, населення у 2050 році буде — 15-20 млн. Пенсіонери нікуди не поїдуть, а будуть їхати працездатні. І реальне співвідношення буде абсолютно іншим. На 11,7 млн пенсіонерів буде не 10 млн платників внесків, а всього 5-6 млн.

[ + – ] У 2050 році на 11,7 млн пенсіонерів буде не 10 млн платників внесків, як зараз, а всього 5-6 млн.

Усі останні роки влада вирішувала свої проблеми за рахунок грошей заробітчан. І зовсім не бачила в цьому проблеми.

Ну, звичайно. У короткостроковій перспективі, грошові перекази — це внесок у платіжний баланс. Цей внесок дозволяв приховувати зростання торгового дефіциту і дозволяв забезпечити стабільність національної валюти. Також грошові перекази збільшували внутрішнє споживання.

І нікого не хвилювало, що в довгостроковій перспективі це призведе до колапсу пенсійної системи. Зрозуміло, що це проблема майбутнього і вона стане головним болем майбутніх урядів. Уже не раз писав про шорт-термізм. Ось це один із прикладів.

Ні, я не намагаюся сказати, що потрібно обкласти заробітчан податками. А лише маю на увазі, що відбувається, коли держава не займається питанням розвитку економіки і створенням робочих місць. Зростає еміграція. І якщо тенденція до еміграції збережеться, то колапс пенсійної системи настане дуже швидко.

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