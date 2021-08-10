Йдемо в мінус. Чому через 30 років українців залишиться 15 мільйонів і чим це загрожує
За прогнозами ООН тільки в результаті природного зменшення населення на території України у 2050 році проживатиме 36 млн осіб. І це без урахування еміграції.
Погана демографічна ситуація — це одна з найгостріших проблем України.
За прогнозами ООН тільки в результаті природного зменшення населення на території України у 2050 році проживатиме 36 млн осіб.
Це тільки в результаті перевищення смертності над народжуваністю. Без урахування еміграції. З урахуванням еміграції, якщо тенденція збережеться, кількість буде ще меншою — 15-20 млн.
Ця проблема настільки гостра, що з неї витікатимуть всі інші проблеми. В першу чергу, впаде Пенсійний фонд. Зросте боргове навантаження на кожного окремого платника податків, що збільшить ризик дефолту і я думаю через 10-15 років дефолти будуть нашою буденністю.
Збільшиться податковий тиск на окремих платників податків, через необхідність погашати борги, а ще через велику територію на якій потрібно підтримувати інфраструктуру.
Україна перестане бути цікавою своїм внутрішнім ринком і зменшиться приплив інвестицій. Це далеко не повний список проблем.
Розумієте, чим це загрожує? А тепер скажіть, з огляду на таку тенденцію, Україна може дозволити собі втрачати населення через еміграцію?
Україна може собі дозволити втрачати таланти? Україна може дозволити собі втрачати людей, якщо вони говорять "неправильною" з чиєїсь точки зору мовою?
Ні не може. А ті, хто вважає навпаки, просто не розуміють, куди вони ведуть країну.