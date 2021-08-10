Уходим в минус. Почему через 30 лет украинцев останется 15 миллионов и чем это грозит

Плохая демографическая ситуация — это одна из самых острых проблем Украины.

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По прогнозам ООН только в результате природного уменьшения населения на территории Украины в 2050 году будет проживать 36 млн человек.

Это только в результате превышения смертности над рождаемостью. Без учета эмиграции. С учетом же эмиграции, если тенденция сохранится, количество будет еще меньше — 15-20 млн.

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Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь, рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта и я думаю через 10-15 лет дефолты будут нашей обыденностью.

Увеличится налоговое давление на отдельных налогоплательщиков, из-за необходимости погашать долги, а еще через большую территорию на которой нужно поддерживать инфраструктуру.

Украина перестанет быть интересной своим внутренним рынком и уменьшится приток инвестиций. Это далеко не полный список проблем.

Понимаете, чем это грозит? А теперь скажите, учитывая такую тенденцию, Украина может позволить себе терять население через эмиграцию?

Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на "неправильном" с чьей-то точки зрения языке?

Нет, не может. А те, кто считает наоборот, просто не понимают, куда они ведут страну.

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