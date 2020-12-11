Вымираем, братцы! Почему власть переносит проведение всеукраинской переписи населения

Итак, решено. Перепись населения, которую должны были провести в следующем году, пройдет в 2023 году. Решение об этом согласовано с международными органами.

Власти очень не хочется знать, сколько в Украине реально населения. Причин, чтобы не знать, как минимум, несколько.

Причина первая. Придется признать, что население Украины вымирает. Как-то неудобно получается, когда власть рассказывает, что живем мы все лучше, и даже идем в Европу.

Причина вторая. Придется признать, что огромная часть украинцев не проживает в Украине, потому что тут нет работы. Поэтому люди находятся на заработках. А, соответственно, не платят в Украине налоги, а без налогов в бюджете и Пенсионном фонде нет денег, платить зарплаты учителям и пенсии старикам — нечем.

Причина третья. Начнут задавать вопросы: а куда мы, собственно, движемся?

Вопрос начнут задавать не прикормленные "оппозиционные" политики, а реальные люди. Почему из всех окружающих стран лишь в Украине из года в год валятся показатели?

Оставлю в стороне Россию, это вообще черная дыра, но ведь мы вроде как вырвались из черной дыры и теперь должны расти бодро. Где же обещанный рост?

Призывать к свержению власти — преступление. Не буду. Но не мешало бы кому-то дать по одному месту. Население некогда продвинутой страны стремительно сокращается. Мы словно бы освобождаем территорию для кого-то или чего-то более важного.

Вас лично, читатели, это устраивает?

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