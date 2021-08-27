Старость без радости. Как денежные переводы заробитчан обрушат пенсионную систему Украины

Тут лента возбудилась из-за слов министра финансов, что сорокалетним украинцам пенсии не светят.

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Если коротко, то проблема следующая. По версии Минсоцполитики к 2050 году в Украине будет 12 млн пенсионеров на 10 млн работающих.

И это без учета эмиграции. Если учесть эмиграцию, то ситуация будет еще печальнее.

Реальных цифр трудовой эмиграции не знает никто. Я же попробую отталкиваться от официальных цифр. По данным Всемирного банка, Украина — крупнейший получатель денежных переводов из-за рубежа в Европе!

В 2019 году заробитчане перечислили в Украину из-за рубежа 15,8 млрд дол. И только за последние 10 лет денежные переводы выросли в два раза!

Если допустить, что в среднем каждый украинец ежемесячно пересылает по 300 дол, то за рубежом работает 4,5 млн украинцев.

И что из этого вытекает? Если эти люди работают в других странах, то они так же там и платят налоги!

Как вы знаете, в Украине солидарная пенсионная система. А жизнеспособность этой системы зависит от взносов трудоспособного населения. В Украине треть трудоспособного населения работает за рубежом и, соответственно, не платит пенсионных взносов на родине.

Важно

Уходим в минус. Почему через 30 лет украинцев останется 15 миллионов и чем это грозит

Потому, с учетом эмиграции, если тенденция сохранится, население в 2050 году будет — 15-20 млн. Пенсионеры никуда не уедут, а будут уезжать работоспособные. И реальное соотношение будет абсолютно другим. На 11,7 млн пенсионеров будет не 10 млн плательщиков взносов, а всего 5-6 млн.

[ + – ] В 2050 году нна 11,7 млн пенсионеров будет не 10 млн плательщиков взносов, как сейчас, а всего 5-6 млн.

Все последние годы, власти решали свои проблемы за счет денег заробитчан. И совсем не видели в этом проблемы.

Ну, конечно. В краткосрочной перспективе, денежные переводы — это вклад в платежный баланс. Этот вклад позволял скрывать растущий торговый дефицит и позволял обеспечить стабильность национальной валюты. Также денежные переводы увеличивали внутреннее потребление.

И никого не волновало, что в долгосрочной перспективе, это приведет к коллапсу пенсионной системы. Понятно, что это проблема будущего и она станет головной болью будущих правительств. Уже не раз писал про шорт-термизм. Вот это один из примеров.

Нет, я не пытаюсь сказать, что нужно обложить заробитчан налогами. А лишь имею в виду, что происходит когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест. Растет эмиграция. И если тенденция к эмиграции сохранится, то коллапс пенсионной системы наступит очень скоро.

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