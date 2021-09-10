У рейтингу найбагатших людей України журналу Фокус — 12 бізнесменів-аграріїв

Капітали мільйонерів з агросектора склали 13% від загальної вартості активів ТОП-100 найбагатших українців за версією Фокуса.

Журнал Фокус опублікував рейтинг "ТОП 100 найбагатших людей України" за 2021 рік. Найбагатшим аграрієм України, за оцінкою Фокуса, став Олексій Вадатурський — власник компанії "Нібулон", яка продовжує лідирувати в Україні у виробництві та експорті зернових. Капітал Вадатурського Фокус оцінив у $876 млн (12-е місце рейтингу). Крім, власне, агробізнесу, Вадатурський захоплюється суднобудуванням. До складу його компанії входить суднобудівний завод "Нібулон".

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На 15-му місці рейтингу найбагатших людей України з капіталом $790 млн розташувався Юрій Косюк — власник агрохолдингу МХП, який виробляє курятину під ТМ "Наша Ряба". Замикає ТОП-3 мільйонерів з агросектору Андрій Веревський — голова ради директорів, засновник і головний акціонер агрохолдингу "Кернел", найбільшого виробника та експортера соняшникової олії в Україні. Капітал Веревського Фокус оцінив у $435 млн.

Українські аграрії в рейтингу "ТОП 100 найбагатших людей України 2021"

Також в рейтингу найбагатших людей України журналу Фокус представлені: Рафаель Гороян ("Прометей", $421 млн, 26-е місце), Сергій Кролевець ("Ерідон", $353 млн, 34-е місце), Віктор Пономарчук (ViOil, $310 млн, 37-е місце), Станіслав Войтович ("Терра Фуд", $276 млн, 47-е місце), Дмитро Кравченко (LNZ Group, $246 млн, 53-е місце), Сергій Лабазюк (Vitagro, $235 млн, 57-е місце), Вадим Нестеренко (Ristone Holding, $167 млн, 87-е місце), Павло Овчаренко ("Агрейн", $151 млн, 95-е місце), Віктор Іванчик ("Астарта", $150 млн, 96-е місце) і Всеволод Кожемяко ("Агротрейд", $142 млн, 98-е місце).

Питома вага капіталів бізнесменів-аграріїв в рейтингу найбагатших українців говорить про інтенсивний розвиток агросектору та його експортного потенціалу. Як уже писав Фокус, у 2021 році українські аграрії можуть зібрати рекордний урожай зернових.

Нагадаємо, Фокус щорічно проводить аналітичну оцінку найбагатших людей України, в якій оцінює стан власників активів всередині країни, використовуючи відкриті дані, інформацію системи YouControl. Формули і мультиплікатори для розрахунку списку найбагатших людей надані інвесткомпанією Concorde Capital.