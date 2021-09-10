В рейтинге самых богатых людей Украины журнала Фокус – 12 бизнесменов-аграриев

Капиталы миллионеров из агросектора составили 13% от общей стоимости активов ТОП-100 богатейших украинцев по версии Фокуса.

Журнал Фокус опубликовал рейтинг "ТОП 100 самых богатых людей Украины" за 2021 год. Самым богатым аграрием Украины, по оценке Фокуса, стал Алексей Вадатурский – владелец компании "Нибулон", которая продолжает лидировать в Украине в производстве и экспорте зерновых. Капитал Вадатурского Фокус оценил в $876 млн (12-е место рейтинга). Кроме, собственно, агробизнеса, Вадатурский увлекается судостроением. В состав его компании входит судостроительный завод "Нибулон".

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На 15-ом месте рейтинга самых богатых людей Украины с капиталом $790 млн расположился Юрий Косюк – владелец агрохолдинга МХП, который производит курятину под ТМ "Наша Ряба". Замыкает ТОП-3 миллионеров из агросектора Андрей Веревский – председатель совета директоров, основатель и главный акционер агрохолдинга "Кернел", крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла в Украине. Капитал Веревского Фокус оценил в $435 млн.

Украинские аграрии в рейтинге "ТОП 100 самых богатых людей Украины 2021"

Также в рейтинге самых богатых людей Украины журнала Фокус представлены: Рафаэль Гороян ("Прометей", $421 млн, 26-е место), Сергей Кролевец ("Эридон", $353 млн, 34-е место), Виктор Пономарчук (ViOil, $310 млн, 37-е место), Станислав Войтович ("Терра Фуд", $276 млн, 47-е место), Дмитрий Кравченко (LNZ Group, $246 млн, 53-е место), Сергей Лабазюк (Vitagro, $235 млн, 57-е место), Вадим Нестеренко (Ristone Holding, $167 млн, 87-е место), Павел Овчаренко ("Агрейн", $151 млн, 95-е место), Виктор Иванчик ("Астарта", $150 млн, 96-е место) и Всеволод Кожемяко ("Агротрейд", $142 млн, 98-е место).

Удельный вес капиталов бизнесменов-аграриев в рейтинге самых богатых украинцев говорит об интенсивном развитии агросектора и его экспортного потенциала. Как уже писал Фокус, в 2021 году украинские аграрии могут собрать рекордный урожай зерновых.

Напомним, Фокус ежегодно проводит аналитическую оценку самых богатых людей Украины, в которой оценивает состояние владельцев активов внутри страны, используя открытые данные, информацию системы YouControl. Формулы и мультипликаторы для расчета списка самых богатых людей предоставлены инвесткомпанией Concorde Capital.