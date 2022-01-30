"Суттєвий фактор": НБУ пов'язав безробіття з низькою кваліфікацією українців

Регулятор дійшов такого висновку на тлі надлишку вакансій на ринку праці. При цьому їхню якість Нацбанк до уваги не брав.

Національний банк України (НБУ) з урахуванням зростання кількості вакансій назвав суттєвим фактором безробіття в країні низьку кваліфікацію громадян. Про це йдеться у інфляційному звіті фінансового регулятора за січень 2021 року.

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За даними НБУ, рівень безробіття 9,8% за підсумками 2021 року залишається незмінним у зв'язку з не лише слабкішим зростанням економіки в умовах пандемії коронавірусу, а й "значними складнощами із заповненням наявних вакансій через невідповідність професії або кваліфікації".

"Це підтверджується і даними сайтів пошуку роботи", — йдеться у звіті.

Нацбанк повідомив, що на даний момент на ринку спостерігається надлишок вакансій топ-менеджерів та керівників середньої ланки, юристів, діловодів та журналістів. Також зберігається дефіцит кадрів у сферах IT та сільського господарства, у тому числі через "значний попит на ці професії за кордоном".

Крім цього, Національний банк у звіті послався на своє опитування, згідно з яким протягом минулого року збільшувалася частка підприємств, які відзначали негативний вплив "дефіциту кваліфікованих кадрів" на свою діяльність.

Водночас НБУ не розглядав у своєму звіті якість існуючих вакансій та запропоновані умови праці як фактор збереження рівня безробіття та низької пропозиції на ринку праці.

Регулятор прогнозує подальше збільшення попиту підприємств на робочу силу. У зв'язку з цим фактором, а також продовженням вакцинації від коронавірусу, Нацбанк очікує, що рівень безробіття знизиться в поточному році до 9,1% і надалі наближатиметься до 8,5%.

Нагадаємо, у своєму інфляційному звіті НБУ також зазначив, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду зростатимуть протягом кількох років, поки не вийдуть на ринковий рівень.

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