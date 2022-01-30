НБУ объяснил высокую безработицу низкой квалификацией украинцев

Регулятор пришел к такому выводу на фоне избытка вакансий на рынке труда. При этом их качество Нацбанк во внимание не брал.

Национальный банк Украины (НБУ) с учетом роста количества вакансий назвал существенным фактором безработицы в стране низкую квалификацию граждан. Об этом говорится в инфляционном отчете финансового регулятора за январь 2021 года.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным НБУ, уровнь безработицы 9,8% по итогам 2021 года остается неизменным в связи с не только более слабым ростом экономики в условиях пандемии коронавируса, но и "значительными сложностями с заполнением имеющихся вакансий из-за несоответствия профессии или квалификации".

"Это подтверждается и данными сайтов поиска работы", — говорится в отчете.

Нацбанк сообщил, что на данный момент на рынке наблюдается избыток вакансий топ-менеджеров и руководителей среднего звена, юристов, деловодов и журналистов. Также сохраняется дефицит кадров в сферах IT и сельского хозяйства, в том числе и из-за "значительного спроса на эти профессии за границей".

Помимо этого Национальный банк в отчете сослался на свой опрос, согласно которому в течение прошлого года увеличивалась доля предприятий, которые отмечали негативное влияние "дефицита квалифицированных кадров" на свою деятельность.

В то же время НБУ не рассматривал в своем отчете качество существующих вакансий и предлагаемые условия труда как фактор сохранения уровня безработицы и низкого предложения на рынке труда.

Регулятор прогнозирует дальнейшее увеличение спроса предприятий на рабочую силу. В связи с этим фактором, а также продолжением вакцинации от коронавируса Нацбанк ожидает, что уровень безработицы снизится в текущем году до 9,1% и будет в дальнейшем приближаться к 8,5%

Напомним, в своем инфляционном отчете НБУ также указал, что тарифы на газ, отопление и горячую воду будут расти на протяжении нескольких лет, пока не выйдут на рыночный уровень.

Также Фокус разбирался, какой будет экономическая ситуация в Украине в этом году.