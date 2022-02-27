Ліміт скасовується: чи надають банки доступ до кредитів у воєнний час

Фокус з'ясував, що сталося з кредитними лімітами та боргами за кредитами. Як банки, що працюють в Україні, надходять із позичальниками за кредитними картками після вторгнення Росії.

За інформацією НБУ станом на початок 2022 року на руках у українців знаходилося майже 46,3 млн платіжних карток, 16,1 млн з яких мали кредитну функцію. Лідерами по кількості випущених карток є ПриватБанк, Ощадбанк, Універсал Банк (monobank), Райффайзен Банк, ПУМБ, Альфа-Банк, А-Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк та інші.

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Останнім часом для багатьох українців картки стали прийнятнішим способом розрахунку, ніж готівка. За даними НБУ у 2021 році 9 із 10 операцій із картами були безготівковими. Багато хто з клієнтів банків користується кредитними лімітами. Особливо зручною функцією карток є грейс-період (термін, протягом якого можна не сплачувати відсотки по кредиту), який в середньому складає 55 днів.

Після початку російського вторгнення багатьох власників кредиток чекали неприємні сюрпризи. Деякі банки вирішили обнулити кредитні ліміти, про що власники карток часто дізнавалися біля кас магазинів, коли операція була відхилена. Багатьом в такій ситуації довелося звертатися по фінансову допомогу до рідних і друзів.

ПриватБанк: кредитні канікули

Власники кредиток ПриватБанку стикнулися з обнуленням кредитного ліміту 25 лютого 2022 року. Напередодні, щоб вписатися в грейс-період, вони вносили на картки суми, які витратили за попередній місяць. Багато хто з користувачів й надалі розраховував на кредитні кошти, тим паче в умовах війни, але сподівання зруйнувало обурливе повідомлення в інтернет-банкінгу Privat24: "Погасить борг, і ми переглянемо розмір кредитного ліміту протягом 3 днів. Якщо борг не буде погашено, ви не зможете отримати кредит у майбутньому".

Проте, в ПриватБанку швидко виправили ситуацію.

"Від сьогодні можливість користуватись кредитними коштами буде відновлено в межах встановленого ліміту на картці, — повідомив 26 лютого у своєму профілі в Фейсбук Олег Серга, керівник напрямку комунікацій ПриватБанку. — Підвищення кредитного ліміту буде недоступне, але ви зможете користуватись коштами в межах наявного ліміту".

Пізніше ПриватБанк повідомив про кредитні канікули за всіма кредитками фізосіб (Універсальна, Універсальна Gold і преміальними) з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року. Протягом цього періоду ставка складатиме 0,00001%, а обов'язковий мінімальний платіж не вимагатиметься.

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Нацбанк обмежив зняття готівки сумою 100 тис. грн

Ще один крок ПриватБанк зробив назустріч тим, хто має складнощі зі зняттям готівки. І з 26 лютого збільшив ліміт на зняття грошей у касах торгових точок з 500 грн до 5-6 тис. грн. Наразі в торговельних мережах "Сільпо", "Фора" й АЗК ОККО з карток ПриватБанку можна зняти 6 тис. грн, на АЗК "Укрнафта" — до 5 тис. грн. В ПриватБанку заявляють й про регулярне поповнення банкоматів. Проте на практиці зняти кошти буває не просто, особливо в Києві.

Нагадаємо, що раніше 24 лютого термін дії усіх карток ПриватБанку автоматично подовжили на 180 днів.

Ощадбанк: кредитні ліміти без змін

В Ощадбанку Фокусу повідомили, що після початку вторгнення РФ кредитні ліміти по карткам клієнтів були збережені. А 27 лютого Ощадбанк автоматично подовжив дію своїх карток, термін яких завершився, до 1 серпня 2022 року.

monobank (Універсал Банк): пільговий період продовжили

З неприємним сюрпризом у вигляді скасування кредитного ліміту власники карток monobank стикнулися на день раніше, ніж клієнти ПриватБанку. Але ситуацію швидко виправили.

"Рахували, рахували як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийде. Але це вже не має значення. Це треба зробити тому, що у цій ситуації це правильно. Це рішення не банкірів і не бізнесменів, це рішення — плювок в обличчя ворогові", — написав в своєму телеграм-каналі Олег Гороховський, співзасновник monobank. Проте, в monobank зробили доступними для клієнтів лише 10 тис. грн зі схваленого раніше кредитного ліміту, за умови, якщо вони були наявні до початку війни.

Пізніше, 27 лютого Гороховський повідомив, що monobank продовжує на місяць пільговий період та скасовує внесення обов'язкового платежу за лютий 2022 року. При цьому, заборгованість не будуть виносити на прострочення та не нарахують жодних штрафів та підвищених відсотків за непогашення. Нагадаємо, що й до цього моменту відповідно до схваленого 16 червня 2020 року закону № 691-ІХ позичальників звільнили від штрафів і пені за кредитами на період карантину та у 30-денний термін після його завершення. Карантин у зв’язку з COVID-19 в Україні триватиме до 31 березня 2022 року і його ніхто не скасовував.

[ + – ] У Райффайзен банку нагадали про можливість скористатися послугою "Готівка біля каси" у мережевих магазинах та на заправках Фото: Getty Images

Райффайзен Банк: користування кредитними лімітами припинено

Як повідомили опитані Фокусом клієнти банків, Райффайзен Банк — українська донька австрійської банківської групи, без попереджень після початку російського вторгнення обнулив кредитні ліміти по карткам й виставив борг. Про це свідчать й запитання клієнтів в соцмережах. На одне з них у банку відповіли: "Поки що, користування кредитними коштами призупинено, за наявності додаткових роз'яснень, одразу проінформуємо наших клієнтів".

Проте, у Райффайзен нагадали про можливість використання послуги "Готівка на касі" у мережевих магазинах та на заправках й встановили кредитні канікули з 24 лютого до 30 березня. Термін дії карток, який спливає у лютому, в Райффайзен Банку подовжили на 180 діб.

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ПУМБ: кредитний ліміт до 5 тисяч активним клієнтам

В ПУМБ — банку найбагатшого українця Ріната Ахметова, кредитні ліміти забрали, але обіцяли повернути. "З 27 лютого ми повертаємо можливість користування кредитним лімітом розміром до 5 тис. грн активним клієнтам", — повідомили у банку. Тобто, якщо ліміт не перевищував 5 тис. грн, його залишать на незмінному рівні. Якщо, наприклад, ліміт був 10 тис. грн, а клієнт використав 2 тис. грн, будуть доступні 5 тис. грн. Якщо заборгованість перевищувала 5 тис. грн ліміт дорівнюватиме сумі поточної заборгованості і ним можна буде користуватися у межах погашення.

Термін внесення обов’язкового платежу за кредитними картками, який в ПУМБ настає 28 лютого 2022 року, подовжили на місяць без нарахування додаткових відсотків та комісій.

Альфа-Банк: кредитні канікули на 3 місяці

На зменшення кредитного ліміту також скаржаться опитані Фокусом клієнти Альфа-Банку. Спочатку їм зовсім скасували кредитний ліміт, потім його частково повернули.

"Вони наразі знизили ліміт з 197 тис. грн до 12 тис. грн — тобто, до розміру заборгованості поточного періоду, — розповідає на умовах анонімності клієнтка Альфа-банку. — Тобто, зараз, у разі чого, я кредитними грошима скористатися не можу". Напередодні власниця картки поклала на неї значну суму, й гадки не мала, що кошти виявляться замороженими.

Проте, для власників кредиток Альфа-Банку з 1 березня 2022 року розпочинаються кредитні канікули на три місяці. При цьому, обов’язковий мінімальний платіж складатиме 0 грн, тоді як відсоткова ставка залишається без змін.

До речі, один з співвласників Альфа-Банку Михайло Фрідман став першим великим російським бізнесменом, який публічно виступив проти війни Росії проти України.

УкрСиббанк: кредитний ліміт обнулили

Декілька опитаних Фокусом клієнтів поскаржились на обнулення кредитного ліміту по картам Укрсиббанку. Більше того, на сторінці фінустанови у Фейсбук користувачка 26 лютого 2022 року поскаржилась на те, що маючи на кредитній картці позитивний баланс, втратила доступ навіть до власних коштів. У банку їй відповіли, що технічний відділ працює над тим, щоб на кредитних картках розблокувати власні кошти клієнтів.

[ + – ] Українські банки виявилися добрішими до клієнтів, ніж закордонні Фото: Pexels

Як показало дослідження Фокусу, найбільш лояльними до клієнтів у період вторгнення Росії в Україну виявилися саме українські банки як з державним, так і приватним капіталом. Вони, передусім, керуються гуманітарними мотивами. Тим часом, дочки іноземних банків, хоч і мають можливість спиратися на підтримку материнських структур, проявляють набагато більшу обережність.

При цьому, Нацбанк України не шкодує кредитів рефінансування для підтримки ліквідності банківської системи. Тільки за один день 25 лютого 2022 року фінустанови отримали рефінансування обсягом 51,5 млрд грн. Рефінансування здійснюється відповідно до постанови НБУ "Про особливості підтримання ліквідності банків у період дії воєнного стану", яку прийняли 24 лютого.