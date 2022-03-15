В Україні громадянам РФ і РБ належать майже 17 тис. компаній: усіх їх можуть націоналізувати

Росіянам в Україні належить 13,6 тисячі компаній, а білорусам — 3,3 тисячі.

Станом на 24 лютого 2022 року 16 896 компаній, зареєстрованих в Україні, належать росіянам і білорусам. Дані з Єдиного державного реєстру показали кількість юридичних осіб, серед засновників яких є хоча б один громадянин РФ або Білорусії, повідомляє Опендатабот.

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Примітки про наявність російського/білоруського власника вже з'явилися в картці компанії в чаті Опендатабота, на сторінці про компанію на сайті Opendatabot, а також в АРI для банків і фінансових установ.

Користувачі можуть перевірити, хто є власником або беніфіціаром тієї чи іншої компанії самостійно, для цього потрібно відкрити чат Опендатабота й надіслати туди її назву.

Закон про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності громадян РФ було ухвалено в Україні 3 березня 2022 року.

Опендатабот – сервіс для моніторингу реєстраційних даних українських компаній і судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень.

Раніше Фокус повідомляв про список яхт російських олігархів, які конфіскували в них за кордоном. США до цього заборонили постачання в Росію предметів розкоші.