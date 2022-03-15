16 березня можливий дефолт Росії по зовнішнім боргам, — Bloomberg

Сума потенційних невиплат інвесторам, за даними журналістів, становить 150 мільярдів доларів. Тим часом у Росії прискорюється інфляція — вона становить уже 20%.

Росія скочується до дефолту на суму 150 мільярдів доларів. Те, що відбудеться з виплатами облігацій у середу, може спровокувати перший дефолт в іноземній валюті в Росії після революції 1917 року, повідомляє Bloomberg.

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У середу 16 березня 2022 року російський уряд запускає процес виплати відсотків за доларовими облігаціями на суму 117 мільйонів доларів, що є ключовим моментом для власників боргових зобов'язань, які вже бачили, як вартість їх інвестицій впала після того, як Росія вторглася в Україну минулого місяця .

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Уряд заявляє, що весь борг обслуговуватиметься, але це відбуватиметься в рублях, допоки санкції, запроваджені через війну, не дозволять розрахунки в доларах. Невиплата або оплата в місцевій валюті замість доларів призведе до потенційної хвилі дефолтів за боргом в іноземній валюті на суму близько 150 мільярдів доларів, які мають як уряд, так і російські компанії, включаючи Газпром, Лукойл та Ощадбанк.

"Це буде грандіозний дефолт. У доларовому вираженні це буде найзначніший дефолт на ринках, що розвиваються з часів Аргентини. З погляду ширшого впливу на ринок, це, ймовірно, наймасштабніший дефолт у країнах з ринком, що формується, з часів самої Росії у 1998 році", — Сказав Джонатан Прін, портфельний менеджер Greylock Capital Associates.

Російські підприємства та домогосподарства стикаються з двозначним економічним спадом та прискоренням інфляції до 20%. За словами міністра фінансів, близько половини валютних резервів країни — близько 300 мільярдів доларів — заморожені. Незалежно від політики Кремля щодо виплат із зовнішнього боргу, компаніям буде важче обслуговувати свої зобов'язання, оскільки падіння попиту позначається на продажах та прибутках.

Через санкції та різні укази, введені Росією у відповідь, дефолт здається майже неминучим. На ринках свопів імовірність того, що це станеться цього року, становить близько 70%. Fitch Ratings каже, що це неминуче.

Дефолт Росії наприкінці 1990-х був за внутрішнім боргом, тому дефолт в іноземній валюті стане першим після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя.

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