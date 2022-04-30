Юрія Вітренка залишили головою "Нафтогазу" ще на рік, – розпорядження Кабміну

Міністр економіки України має підписати контракт із головою "Нафтогазу" та визначити його зарплату. У березні Юрій Вітренко отримав приблизно 70,4 тис. гривень зарплати, а в лютому — 50,68 тис. гривень.

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Кабінет Міністрів України 30 квітня призначив Юрія Вітренко головою правління НАК "Нафтогаз України" ще на 1 рік. Про це йдеться у розпорядженні, яке опублікувала пресслужба уряду.

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Перша віцепрем'єр-міністриня України, міністриня економіки Юлія Свириденко, згідно з розпорядженням, має підписати контракт із Вітренком.

Уряд доручив затвердити умови контракту, який укладуть з головою правління "Нафтогазу", та встановити розмір його зарплати.

[ + – ] Вітренко працював у структурі "Нафтогазу" з 2000-х років Фото: 112.ua

Зазначимо, що в березні голова правління "Нафтогазу" Вітренко отримав зарплату приблизно 70,4 тис. гривень. Зарплата Вітренка за лютий становила 50,68 тис. гривень.

Історія Юрія Вітренка в "Нафтогазі"

Вітренко став головою "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року та змінив на цій посаді Андрія Коболєва. Кабмін пояснив необхідність звільнення Коболєва незадовільними фінансовими результатами "Нафтогазу" за 2020 рік.

Члени наглядової ради держкомпанії не погодилися з таким розвитком подій і подали у відставку, але 19 травня 2021 вирішили залишитися. Уряд продовжив із ними контракти на рік.

Вітренко працював на різних посадах у структурі "Нафтогазу" ще з 2000-х років. З 2014 до 2020 року він був на посаді виконавчого директора. Його команда відповідала за судовий процес із російським "Газпромом". Стокгольмський арбітраж зобов'язав заплатити "Нафтогазу" 4,6 млрд доларів за транзит газу.

За Вітренка Україна стала учасником сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2".