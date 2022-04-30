Юрия Витренко оставили главой "Нафтогаза" еще на год, – распоряжение Кабмина

Министр экономики Украины должна подписать контракт с главой "Нафтогаза" и определить его зарплату. В марте Юрий Витренко получил около 70,4 тыс. гривен зарплаты, а в феврале – 50,68 тыс. гривен.

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Кабинет Министров Украины 30 апреля назначил Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" еще на 1 год. Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовала пресс-служба правительства.

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Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко, согласно распоряжению, должна подписать контракт с Витренко.

Правительство поручило утвердить условия контракта, который заключат с главой правления "Нафтогаза", и установить размер его зарплаты.

[ + – ] Витренко работал в структуре "Нафтогаза" с 2000-х годов Фото: 112.ua

Отметим, что в марте председатель правления "Нафтогаза" Витренко получил зарплату около 70,4 тыс. гривен. Зарплата Витренко за февраль составила 50,68 тыс. гривен.

История Юрия Витренко в "Нафтогазе"

Витренко стал главой "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года и сменил на этом посту Андрея Коболева. Кабмин объяснил необходимость увольнения Коболева неудовлетворительными финансовыми результатами "Нафтогаза" за 2020 год.

Члены наблюдательного совета госкомпании не согласились с таким развитием событий и подали в отставку, но 19 мая 2021 года решили остаться. Правительство продлило с ними контракты на год.

Витренко работал на разных должностях в структуре "Нафтогаза" еще с 2000-х годов. С 2014 по 2020 годы он был на должности исполнительного директора. Его команда отвечала за судебный процесс с российским "Газпромом". Стокгольмский арбитраж обязал заплатить "Нафтогазу" 4,6 млрд долларов за транзит газа.

При Витренко Украина стала участником сертификации оператора газопровода "Северный поток-2".