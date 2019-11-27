Требование "бери или плати" окончательно отменено

Апелляционный суд округа Свеа отклонил апелляцию "Газпрома" на промежуточное решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

Тогда трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий с апреля 2014 года. Он обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", отменил запрет на реэкспорт Украиной газа. При этом "Нафтогазу" причитается компенсация из-за переплаты за газ в четвертом квартале 2014 года и в 2015 году. В то же время "Газпром" сможет получить доплату за поставки газа во втором квартале 2014 года.

Также суд обязал Газпром компенсировать Нафтогазу расходы на судебный процесс в размере 1 млн евро и 1,6 млн грн.

Результаты апелляций по окончательному решению арбитража о поставках газа и решению о транзите газа станут известны в 2020 году.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. При этом в РФ поставили требование отказаться от всех исков в судах.

В Нафтогазе предложенный "Газпромом" вариант отказа от уже выигранных 3 млрд долларов в Стокгольмском арбитраже в обмен на "скидку" при покупке газа назвали экономически нецелесообразен.