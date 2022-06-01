Для забезпечення теплом українців потрібно закачати до сховищ ще 4-6 млрд кубометрів газу

Опитані Фокусом експерти кажуть, що "Нафтогазу" доведеться купувати імпортний газ для наповнення підземних сховищ.

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У газових сховищах України наприкінці опалювального сезону було 9 мільярдів кубометрів газу. А для успішного проходження нового сезону 2022 року там має бути не менш як 14 млрд кубометрів. Про це Фокус розповідає у новій статті "Зігріють не всіх. Чи готують українцям у новому опалювальному сезоні нові тарифи на газ та тепло".

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Щоб досягти потрібних запасів у ПСГ, "Нафтогазу" доведеться здійснювати закупівлі газу і на внутрішньому, і зовнішньому ринку. Згідно з планом, який є зараз, йдеться про закупівлю 2,7 млрд кубометрів імпорту та ще 1,8 млрд кубометрів становитиме закупівля газу всередині України. Тобто якщо сьогодні у ПСГ орієнтовно 9,5 млрд кубометрів, то з урахуванням закупівель до початку опалювального сезону буде 14 млрд кубометрів.

"Інформації про обсяги споживання немає, цифр немає, інформація закрита. Нам потрібно до початку опалювального сезону такий обсяг у сховищах, щоб відбирати зі швидкістю мінімум 1% від запасів на день. Але порахувати зараз складно через окуповану площу, і яким буде споживання взимку — неясно", — говорить Денис Саква, старший аналітик компанії Dragon Capital.

Опитані Фокусом експерти вважають, що найкраще довести рівень запасів газу до 16-17 млрд кубометрів. "Не варто переставати турбуватися — у зимовий час споживання завжди інтенсивніше, і щоб постачати газ по Україні, необхідно підтримувати в газових сховищах потрібний тиск, і навіть у разі, коли попит буде рівний видобутку, все одно потрібен запас газу в ПСГ — додатково до рівня видобутку близько 3 млрд кубометрів", — упевнений директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар каже, що зараз мета — закачати якнайбільше, тому що ніхто не знає, наскільки холодною буде зима і як змінюватиметься рівень споживання.

"Ми бачимо, що споживання газу різко впало, промисловість розгромлена ударами з боку РФ. Менше газу вже потрібно. Але ніхто не знає, наскільки холодною буде зима. Важливо створювати максимально можливий запас. Це нас завжди рятувало", — зазначив Михайло Гончар. Він наголосив — запланований обсяг близько 14 млрд кубометрів — це критично малі запаси.

У ПСГ має бути необхідний для відбору газу тиск, а для цього важливо до початку сезону поповнити газовий запас

"У колишні роки рівень газу в ПСГ на початку сезону був 18-19 млрд кубометрів, іноді більший. У 2020 році були низькі ціни, і закачали дуже багато, понад 28 млрд кубометрів. Зараз інша ситуація. Коли впало споживання, нам може гіпотетично вистачить 13,5 млрд куб. Але це лише припущення", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Україна оголосила форс-мажор через крадіжку газу на непідконтрольних територіях і зупинила транзит через КС "Новопсков" та ГВС "Сохранівка". Але "Газпром" з форс-мажором не погоджується і вимагає повернути транзит через окуповану територію України.

Як повідомлялося, російський газовий монополіст "Газпром" зупинив постачання газу до Нідерландів після відмови платити рублями.