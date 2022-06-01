Для обеспечения теплом украинцев нужно закачать в хранилища еще 4-6 млрд кубометров газа

Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что "Нафтогазу" придется совершать закупки импортного газа для наполнения подземных хранилищ.

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В газовых хранилищах Украины в конце отопительного сезона было 9 млрд. кубометров газа. А для успешного прохождения нового сезона в 2022 году там должно быть не менее 14 млрд. кубометров. Об этом Фокус рассказывает в новой статье "Согреют не всех. Готовят ли украинцам в новом отопительном сезоне новые тарифы на газ и тепло".

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Чтобы достичь нужных запасов в ПХГ, "Нафтогазу" придется совершать закупки газа и на внутреннем, и на внешнем рынке. Согласно плану, который есть сейчас, речь идет о закупке 2,7 млрд. кубометров импорта и еще 1,8 млрд. кубометров составит закупка газа внутри Украины. То есть, если сегодня в ПХГ ориентировочно 9,5 млрд. кубометров, то с учетом закупок к началу отопительного сезона будет 14 млрд. кубометров.

"Информации об объемах потребления нет, цифр нет, информация закрыта. Нам нужно к началу отопительного сезона такой объем в хранилищах, чтобы отбирать со скоростью минимум 1% от запасов в день. Но посчитать сейчас сложно из-за оккупированной площади, и каким будет потребление зимой – неясно", — говорит Денис Саква, старший аналитик компании Dragon Capital.

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что лучше довести уровень запасов газа до 16-17 млрд. кубометров. "Не стоит переставать беспокоиться – в зимнее время потребление всегда интенсивнее, и чтобы поставлять газ по Украине, необходимо поддерживать в газовых хранилищах нужное давление, и даже в случае, когда спрос будет равен добыче, все равно нужен запас газа в ПХГ – дополнительно к уровню добычи около 3 млрд. кубометров", — уверен директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар говорит, что сейчас цель – закачать как можно больше, так как никто не знает, насколько холодной будет зима и как будет меняться уровень потребления.

"Мы видим, что потребление газа резко упало, промышленность разгромлена ударами со стороны РФ. Меньше газа уже нужно. Но никто не знает, насколько холодной будет зима. Важно создавать максимально возможный запас. Это нас всегда выручало", — отметил Михаил Гончар. Он подчеркнул – запланированный объем около 14 млрд. кубометров – это критически малые запасы.

В ПХГ должно быть необходимое для отбора газа давление, а для этого важно до начала сезона пополнить газовый запас

"В прежние годы уровень газа в ПХГ в начале сезона был 18-19 млрд. кубометров, иногда больше. В 2020 году были низкие цены, и закачали очень много, более 28 млрд. кубометров. Сейчас иная ситуация. Когда упало потребление, нам может гипотетически хватить 13,5 млрд. куб. Но это лишь предположение", — говорит эксперт.

Напомним, ранее Фокус писал, что Украина объявила форс-мажор из-за воровства газа на неподконтрольных территориях и остановила транзит через КС "Новопсков" и ГИС "Сохрановка". Но "Газпром" с форс-мажором не согласен и требует вернуть транзит через оккупированную территорию Украины.

Как сообщалось, российский газовый монополист "Газпром" остановил поставки газа в Нидерланды после отказа платить рублями.