Досить самим і трохи на експорт. Скільки зерна втратила Україна через війну

"Посівна кампанія у 2022 році виявилася найскладнішою за всю історію незалежності України. Але вирощених зернових та олійних культур буде достатньо для внутрішнього попиту та часткової реалізації на експорт". Думка.

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Навесні 2022 року посівна кампанія в Україні розпочалася у всіх областях, крім Луганської, частково навіть на територіях, що знаходяться неподалік активних бойових дій. Проте, посівну неможливо провести на всій території України. За нашими оцінками, в 2022 році ярими культурами засіяли приблизно 14 млн гектарів — 75% площ.

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Найбільші втрати — на півдні, сході та північному сході. Це території, які або знаходяться в зоні активних бойових дій (частина Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей), або вже звільнені від окупації, але на полях неможливо провести посівну через мінування та зруйновану матеріально-технічну базу (частина Київської, Чернігівської та Сумської областей).

На територіях, які не зазнали окупації і не страждають від активних бойових дій, головна проблема аграріїв — забезпечення ресурсами.

Тобто на період посівної українські аграрії переважно були забезпечені:

пальним на 40%;

засобами захисту рослин на 60%;

насінням на 75%;

добривами на 80%.

Також обмежувальним фактором стала недостатність фінансових ресурсів для закупівлі всього, що необхідно для посівної. На тлі практично повної зупинки експорту через блокаду морських портів Росією в аграріїв залишилася продукція, призначена для поставок за кордон та отримання експортної виручки. Наразі можливості її реалізації обмежені. Тому аграрії були змушені звертатися за безвідсотковими кредитами для придбання необхідних матеріально-технічних ресурсів.

В областях, що були тимчасово окуповані (Київська, Чернігівська, Сумська), агровиробники зіштовхнулися з проблемою замінованості. У районах бойових дій до 10-15% полів забруднені залишками снарядів і мін, є поля, заблоковані через замінування доріг.

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Замінованість полів стала одним із факторів, який не дозволив своєчасно провести посівні роботи. Розмінування цих територій відповідними службами продовжується, проте цей процес є досить тривалим. І навіть якщо поля знаходилися на певній відстані від активних бойових дій, виникають підозри щодо вибухонебезпечних залишків після обстрілів. Відповідні служби також викликаються для перевірки таких територій.

До кінця травня посівна вже практично завершена і головною проблемою для аграріїв залишається наявність фінансових ресурсів і фізичний доступ до пального для подальшого догляду за посівами та в перспективі — збору врожаю.

Структура посівних площ у 2022 році дещо змінилася. Багато аграріїв заявляли про заміну частини площ під кукурудзу на користь соняшника, сої, гречки й інших зернових колосових культур. Такі зміни викликані тим, що кукурудза вимагає великих вкладень на гектар порівняно з іншими культурами, вищих витрат на сушіння восени та більших потужностей для зберігання і транспортування на експорт, який вкрай обмежений пропускною спроможністю залізничного, автомобільного та річкового транспорту.

За результатами опитування компаній-членів УКАБ можна говорити про такі площі посівів:

ярого ячменю — 906 тис. гектарів (-32% до загальних площ 2021 року);

кукурудзи — 3,8 млн гектарів (-31%);

соняшника — 4,7 млн ​​гектарів (-28%);

сої — 1,4 млн га (+12%).

Незважаючи на збільшення посівів соняшника та ячменю на вільній від окупантів території, компенсувати втрату площ цих культур в окупованих регіонах повністю неможливо. Соняшник та ячмінь традиційно вирощувалися переважно на півдні та сході України. Також великі втрати площ під томатами, цибулею, баклажанами, перцем, горохом, гірчицею та баштанними культурами.

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На окупованих територіях аграрії перебувають під великим тиском. Вони зіштовхуються з розкраданням запасів, техніки, примусом до перереєстрації підприємств, загрозами розправи. Відповідно, досить складно оцінити, на яких площах була проведена посівна та що буде з урожаєм на окупованих територіях. Однак після деокупації для забезпечення жителів цих регіонів має вистачити продукції, вирощеної на вільних українських землях.

За оцінкою УКАБ, у 2022 році українські аграрії можуть зібрати такий урожай зернових культур:

пшениці — 18 млн тонн (у 2021 році — 32,2 млн тонн);

кукурудзи — 25,7 млн ​​тонн (42,1 млн тонн);

ячменю — 5,2 млн тонн (9,4 млн тонн);

інших зернових культур — 1,4 млн тонн (2,3 млн тонн).

Тобто, сукупний урожай зернових у 2022 році складе приблизно 50,4 млн тонн порівняно з 86 млн тонн у 2021 році.

Щодо олійних культур у 2022 році такі очікування:

соняшник — 10,6 млн тонн (у 2021 році — 16,4 млн тонн);

соя — 3,0 млн тонн (3,5 млн тонн);

ріпак — 2,7 млн ​​тонн (2,9 млн тонн).

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Звичайно, ці показники значно нижчі, ніж у минулому році, коли країна отримала рекордний урожай, проте для цього є об'єктивні причини. Валовий збір зменшиться як рахунок втрати посівних площ, так і за рахунок зниження врожайності через часткове недотримання всіх технологічних процедур.

Але, в будь-якому разі, вирощених зернових та олійних культур буде достатньо для задоволення внутрішніх потреб українців, а також часткової реалізації на експорт. Головне, щоб експорт відновився до колишніх обсягів та аграрії мали достатні фінансові можливості для проведення наступної посівної.