Хватит самим и немного на экспорт. Сколько зерна потеряла Украина из-за войны

"Посевная кампания в 2022 году оказалась самой сложной за всю историю независимости Украины. Но выращенных зерновых и масличных культур будет достаточно для внутреннего спроса и частичной реализации на экспорт". Мнение.

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Весной 2022 года посевная кампания в Украине началась во всех областях, кроме Луганской, частично даже на территориях, которые находятся недалеко от активных боевых действий. Однако посевную невозможно провести на всей территории Украины. По нашим оценкам, в 2022 году яровыми культурами засеяли около 14 млн гектаров — 75% площадей.

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Наибольшие потери – на юге, востоке и северо-востоке. Эти территории, которые либо находятся в зоне активных боевых действий (часть Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей), либо уже освобождены от оккупации, но на полях невозможно провести посевную из-за минирования и разрушенной материально-технической базы (часть Киевской, Черниговской и Сумской областей).

На территориях, которые не подверглись оккупации и не страдают от активных боевых действий, главная проблема аграриев — обеспечение ресурсами.

То есть, на период посевной украинские аграрии в среднем были обеспечены:

горючим на 40%

средствами защиты растений на 60%

семенами на 75%

удобрениями на 80%

Также ограничивающим фактором стала недостаточность финансовых ресурсов для закупки всего необходимого для посевной. На фоне практически полной остановки экспорта из-за блокады морских портов Россией, у аграриев осталась продукция, предназначенная для поставок за границу и получения экспортной выручки. Теперь возможности ее реализации ограничены. Поэтому аграрии были вынуждены обращаться за беспроцентными кредитами на покупку необходимых материально-технических ресурсов.

В областях, которые были временно оккупированы (Киевская, Черниговская, Сумская), агропроизводители столкнулись с проблемой заминированности. В районах боевых действий до 10-15% полей загрязнены остатками снарядов и мин, есть поля, заблокированные из-за заминирования дорог.

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Заминированность полей стала одним из факторов, который не позволил своевременно провести посевные работы. Разминирование этих территорий соответствующими службами продолжается, однако этот процесс довольно длительный. И даже если поля находились на определенном расстоянии от активных боевых действий, возникают подозрения относительно наличия взрывоопасных остатков после обстрелов. Поэтому соответствующие службы также вызываются для проверки таких территорий.

К концу мая посевная уже практически завершена и главной проблемой для аграриев остается наличие финансовых ресурсов и физический доступ к горючему для дальнейшего ухода за посевами и в перспективе — сбора урожая.

Структура посевных площадей в 2022 году несколько изменилась. Многие аграрии заявляли о замене части площадей под кукурузу в пользу подсолнечника, сои, гречихи и других зерновых колосовых культур. Такие изменения вызваны тем, что кукуруза требует больших вложений на гектар по сравнению с другими культурами, более высоких расходов на сушку осенью и больших мощностей для хранения и транспортировки на экспорт, который крайне ограничен пропускной способностью железнодорожного, автомобильного и речного транспорта.

По результатам опроса компаний-членов УКАБ можно говорить о следующих площадях посевов:

ярового ячменя – 906 тыс. гектаров (-32% к общим площадям 2021 года)

кукурузы – 3,8 млн гектаров (-31%)

подсолнечника – 4,7 млн ​​гектаров (-28%),

сои – 1,4 млн га (+12%)

Несмотря на увеличение посевов подсолнечника и ячменя на свободной от оккупантов территории, компенсировать потерю площадей этих культур в оккупированных регионах в полной мере невозможно. Подсолнечник и ячмень традиционно выращивались в основном на юге и востоке Украины. Также велики потери площадей под томатами, луком, баклажанами, перцем, горохом, горчицей и бахчевыми культурами.

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На оккупированных территориях аграрии находятся под большим давлением. Они сталкиваются с хищением запасов, техники, принуждением к перерегистрации предприятий, угрозами расправы. Соответственно, довольно сложно оценить, на каких площадях была проведена посевная и что будет с урожаем на оккупированных территориях. Однако, после деоккупации для обеспечения жителей этих регионов должно хватить продукции, выращенной на свободных украинских землях.

Согласно оценке УКАБ, в 2022 году украинские аграрии могут собрать следующий урожай зерновых культур:

пшеницы – 18 млн тонн (в 2021 году – 32,2 млн тонн)

кукурузы – 25,7 млн ​​тонн (42,1 млн тонн)

ячменя – 5,2 млн тонн (9,4 млн тонн)

других зерновых культур – 1,4 млн тонн (2,3 млн тонн)

То есть, совокупный урожай зерновых в 2022 году составит около 50,4 млн тонн по сравнению с 86 млн тонн в 2021 году.

Относительно масличных культур в 2022 году такие ожидания:

подсолнечник – 10,6 млн тонн (в 2021 году – 16,4 млн тонн);

соя – 3,0 млн тонн (3,5 млн тонн);

рапс – 2,7 млн ​​тонн (2,9 млн тонн).

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Конечно, эти показатели значительно ниже, чем в прошлом году, когда страна получила рекордный урожай, однако для этого есть объективные причины. Валовой сбор уменьшится как за счет потери посевных площадей, так и за счет снижения урожайности из-за частичного несоблюдения всех технологических процедур.

Но, в любом случае, выращенных зерновых и масличных культур будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей украинцев, а также частичной реализации на экспорт. Главное, чтобы экспорт восстановился до прежних объемов и аграрии имели достаточные финансовые возможности для проведения следующей посевной.