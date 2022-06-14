"Залишити собі": експерт розповів, навіщо Україна заборонила вивіз за кордон вугілля та газу

За словами директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка, ситуація з відмовою експортувати газ і вугілля для економіки України вже є звичною.

Україна і так експортувала мало вугілля та газу, але й їх краще залишити в країні під час підготовки до опалювального сезону, сказав Фокусу директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

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"Я думаю, що заборона на експорт українського вугілля та газу — нормальне адекватне рішення. Тому що насамперед потрібно зберігати енергоресурси для власного ринку, власних споживачів, а потім уже думати про експорт", — сказав Омельченко.

Водночас він не очікує суттєвого впливу такої заборони на інші сфери економіки, оскільки Україна продавала за кордон не так уже й багато енергоносіїв.

"У нас газ практично ніколи не експортувався. Щодо вугілля — останніми роками його теж дуже мало експортують: коли росіяни захопили Донбас, у нас виник дефіцит, і ми більше імпортуємо", — зазначив Омельченко.

У 2021 році обсяги транспортування газу з Європи до України становили майже 2,6 млрд куб. м. Експорт газу, включаючи реекспорт, становив 2,6 млрд куб. м природного газу, повідомила пресслужба Оператора ДМС України (ОГТСУ).

А за даними ExPro, експорт газу з України в січні поточного року скоротився вдвічі — до 164 млн. куб. Прогнозували, що експорт і надалі продовжуватиме скорочуватися.

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Україна 2021 року імпортувала 19 млн 563,048 тис. тонн вугілля, експортувала — 4,982 тис. тонн, повідомляє Енерегореформа.

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Володимир Омельченко каже, що реалізувати озвучені плани щодо підготовки до опалювального періоду буде дуже складно: "Уряд сказав, що до осінньо-зимового періоду потрібно накопичити до 3 млн тонн вугілля, а газу — до 19 млрд кубічних метрів. Але це буде дуже важко зробити, особливо щодо газу — навіть не уявляю, як це може статися".

Він також скептично коментує заяву президента про збереження на газ і електрику: "Можна встановити занижену ціну, але її доведеться чимось компенсувати. Компенсуватимуть за рахунок держбюджету — лише "Нафтогаз" хоче $8 млрд. Це означає, що люди не отримають соцдопомогу, ці гроші не підуть на підтримку інфраструктури тощо".

Нагадаємо, Кабмін заборонив експорт вугілля, газу та мазуту з країни, про це йдеться в постанові уряду №666 від 10 червня 2022 року.

До цього уряд створив штаб для підготовки до опалювального сезону.