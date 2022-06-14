"Оставить себе": эксперт рассказал, зачем Украина запретила вывоз за рубеж угля и газа

По словам директора энергетических программ центра Разумкова Владимира Омельченко, ситуация с отказом экспортировать газ и уголь для экономики Украины уже является привычной.

Украина и так экспортировала мало угля и газа, но и их лучше оставить в стране при подготовке к отопительному сезону, сказал Фокусу директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

"Я думаю, что запрет на экспорт украинского угля и газа – нормальное адекватное решение. Потому что в первую очередь нужно хранить энергоресурсы для собственного рынка, собственных потребителей, а потом уже думать об экспорте", — сказал Омельченко.

Вместе с тем он не ожидает существенного влияния такого запрета на другие сферы экономики, так как Украина продавала за границу не так уж и много энергоносителей.

"У нас газ практически никогда не экспортировался. Что касается угля — в последние годы его тоже очень мало экспортируют: когда россияне захватили Донбасс, у нас возник дефицит, и мы больше импортируем", — отметил Омельченко.

В 2021 году объемы транспортировки газа из Европы в Украину составили почти 2,6 млрд куб. м. Экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд куб. м природного газа, сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

А по данным ExPro, экспорт газа из Украины в январе текущего года сократился вдвое — до 164 млн куб. Прогнозировали, что экспорт и дальше продолжит сокращаться.

[ + – ] С конца января объемы экспорта газа уменьшаются

Украина в 2021 году импортировала 19 млн 563,048 тыс. тонн угля, экспортировала – 4,982 тыс. тонн, сообщает Энерегореформа.

Важно

Газ без России. Как Украине обеспечивать тепло в домах без российского газа

Владимир Омельченко говорит, что реализовать озвученные планы по подготовке к отопительному периоду будет очень сложно: "Правительство сказало, что к осенне-зимнему периоду нужно накопить до 3 млн тонн угля, а газа – до 19 млрд кубических метров. Но это будет очень тяжело сделать, особенно по газу – даже не представляю, как это может произойти".

Он также скептически комментирует заявление президента о сохранении на газ и электричество: "Можно установить заниженную цену, но ее придется чем-то компенсировать. Компенсировать будут за счет госбюджета – только "Нафтогаз" хочет $8 млрд. Это значит, что люди не получат соцпомощи, эти деньги не пойдут на поддержание инфраструктуры и т. п."

Напомним, Кабмин запретил экспорт угля, газа и мазута из страны, об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня 2022 года.

До этого правительство создало штаб для подготовки к отопительному сезону.