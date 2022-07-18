ЄС погодив п'ятий пакет допомоги для України: про яку суму йдеться

Україна отримає військову допомогу із фонду, в який вкладали свої внески країни-члени Європейського Союзу для захисту власної безпеки.

Євросоюз погодив п'ятий пакет військової допомоги Україні у межах програми Європейського фонду миру. Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель на своїй сторінці у твітері.

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Йдеться про те, що міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили новий транш військової допомоги Україні у розмірі €500 млн.

"Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей", — написав Шарль Мішель.

Він наголосив, що це вже п'ятий транш допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Загальна підтримка збройних сил України військовою технікою з боку Євросоюзу складає 2,5 мільярди євро.

Зауважимо, що Європейський Фонд Миру формується із внесків від країн ЄС і призначений для фінансування операцій, пов'язаних із безпекою Євросоюзу.

Нагадаємо, у травні ЄС виділив Україні €500 млн додаткової військової допомоги. На той час загальна сума постачання зброї для України становила вже 2 млрд євро. І це без урахування двосторонніх постачань, які здійснюють країни ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що Італія поставить Україні 155-мм гаубиці FH70. FH70 вважається застарілою артилерійською системою порівняно з М777, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів її екіпаж може робити постріли кожні 10 секунд.