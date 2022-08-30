Все через РФ: у Європі підскочили ціни на електроенергію

Це сталося після того, як у п'ятницю, 26 серпня, ціни в Німеччині та Франції зросли більш ніж на 25% через обмежені постачання природного газу з РФ.

У Європі вперше ціни на електроенергію перевищили відмітку в 1000 євро за МВт-год через енергетичну кризу, спричинену скороченням РФ постачання газу. Про це пише видання Bloomberg.

Контракти на електроенергію з Німеччини з постачанням наступного року, які є європейським еталонним показником, підскочили вище 1000 євро через посилення енергокризи в регіоні.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 26 серпня, ціни в Німеччині та Франції зросли більш ніж на 25% через обмежені постачання природного газу з РФ.

На 2023 вартість електроенергія в Німеччині зросла на 6,6% — до 1050 євро за МВт-год на ранкових торгах у Берліні.

[ + – ] В Європі подорожчала електроенергія

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