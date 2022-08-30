Все из-за РФ: в Европе подскочили цены на электроэнергию

Это произошло после того, как в пятницу, 26 августа, цены в Германии и Франции выросли более чем на 25% из-за ограниченных поставок природного газа из РФ.

В Европе впервые цены на электроэнергию превысили отметку в 1000 евро за МВт-час из-за энергетического кризиса, вызванного сокращением РФ поставок газа. Об этом пишет издание Bloomberg.

Контракты на электроэнергию из Германии с поставкой в следующем году, являющиеся европейским эталонным показателем, подскочили выше 1000 евро в связи с усилением энергокризиса в регионе.

Это произошло после того, как в пятницу, 26 августа, цены в Германии и Франции выросли более чем на 25% из-за ограниченных поставок природного газа из РФ.

На 2023 год стоимость электроэнергии в Германии выросла на 6,6% — до 1050 евро за МВт-час на утренних торгах в Берлине.

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